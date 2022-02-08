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    • Ekonomi
    • 08.02.2022 06:58
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    • 08.02.2022 06:58
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    Yapılandırmada tarihi rekor: 272 milyar lira!

    Kamu alacaklarının yapılandırılmasında 272 milyar TL ile tarihi rekor kırıldı. Bakanı Nureddin Nebati, “77.5 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi” dedi.

    Yapılandırmada tarihi rekor

    Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran, vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi kamu alacaklarına iki yapılandırmada 271.8 milyar liralık tarihi rekor kırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2020 ve 2021 yılında yapılandırma kapsamında 77.5 milyar liralık tahsilat gerçekleştiğini söyledi. Son iki yapılandırmaya başvuranların sayısı 16 milyonu geçti.

    7256 ve 7326 sayılı kanunlarla vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu alacıklarının yapılandırılmasına ilişkin sorulara yanıt veren Bakan Nebati, 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun ile 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile alacakların daha uygun koşullarda ödenmesi konusunda vatandaşlara çok önemli imkân ve kolaylıklar getirildiğini söyledi.

    Bakan Nebati, soru önergesine verdiği yanıtta, 2020'deki yasal düzenleme kapsamında toplam 115.9 milyar lira, 2021'deki yasal düzenlemeyle de 155.9 milyar tutarında alacağın yapılandırıldığını açıkladı. Böylece iki yıllık dönemde toplam yapılandırma 271.8 milyar liraya ulaştı. Bakan Nebati, kanun kapsamında 2020'de 2.2 milyar lira, 2021'de da 21 milyar lira olmak üzere 23.2 milyar lira yapılandırılırken geçen yıl 54.3 milyar lira tahsilat yapıldığını ifade etti.

        AVANTAJLAR SAĞLANDI
        Her iki yapılandırma da vatandaşlara önemli avantajlar sağladı. Kamuya borcu olan vatandaşlara 18 aya kadar yapılandırma imkânı sağlanırken, genel sağlık sigortası borcunda anaparayı yatıranın faizi, gelir testi yaptıranın borcu silindi, primi de devlet ödüyor. Örneğin, prim yapılandırmasıyla 2008'de bin 200 lira anapara borcu olan bir kişi peşin ödemeyle 3 bin 580 liralık faiz borcundan sadece 82 lira ödeyerek kurtuldu.


        ÖĞRENCİ KREDİSİNDE ADLİ TAKİPLER DURDU
        Bakanlık verilerine göre 4 milyon üniversite mezununun da 5 milyara yakın öğrenim, harç kredisi borcu yapılandırıldı. Faizler nedeniyle anaparası iki üç katına çıkan Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının faizsiz, cezasız kapatılma imkânı sağlandı. Peşin ödemede gecikme faizi silinirken, ödemeler 18 aylık taksitlerle yapılandırıldı.

        EMEKLİLİK KAPISI AÇILDI
        Binlerce Bağ-Kur'lu vatandaş dondurulan sürelere ait prim borçlarını yeni yapılandırma kapsamında ödeyerek emeklilik imkânı kazandı. Yapılandırma kanunu kapsamında ihya hakkından köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar da yararlandı. Emeklilik hakkı elde edenlere prim borçlarını kapatmaları için kamu bankaları aracılığıyla da kredi desteği de sağlandı.

            REEL SEKTÖR, YATIRIMCILARLA BULUŞMA
            Hazine ve Maliye Bakanı Nebati dün gittiği Londra temasları kapsamında reel sektör temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Nebati bugün de iki ayrı oturumda yatırımcılar, uluslararası fon yöneticileri, iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Nebati, yatırımcılara yeni ekonomi modeline ilişkin ayrıntıları anlatacak. Yatırımcılara izlenen politikalardan geri dönüşün olmayacağı ve takvimde faiz artırımının bulunmadığı mesajını verecekolan Bakan Nebati, Türk ekonomisinin yatırımcılar için avantajlarının neler olduğunu paylaşacak. Sabah'ta yer alan habere göre, ziyaretin amaçları arasında düşük faiz, yüksek üretim hacmi ve istihdam, düşük cari açık hedefli yeni ekonomi modelinin tanıtımı yer alıyor.

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            Haberler Ekonomi Yapılandırmada tarihi rekor: 272 milyar lira!
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