Yapılandırmada tarihi rekor: 272 milyar lira!

Bakan Nebati, soru önergesine verdiği yanıtta, 2020'deki yasal düzenleme kapsamında toplam 115.9 milyar lira, 2021'deki yasal düzenlemeyle de 155.9 milyar tutarında alacağın yapılandırıldığını açıkladı. Böylece iki yıllık dönemde toplam yapılandırma 271.8 milyar liraya ulaştı. Bakan Nebati, kanun kapsamında 2020'de 2.2 milyar lira, 2021'de da 21 milyar lira olmak üzere 23.2 milyar lira yapılandırılırken geçen yıl 54.3 milyar lira tahsilat yapıldığını ifade etti.