Dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? 8 Şubat 2022 canlı döviz kurları! Dolar kaç lira?

KÜRESEL PİYASALAR YENİ HAFTAYA YÖN ARAYIŞIYLA BAŞLADI

Küresel piyasalarda, şahinleşen merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı destekleyen güçlü makroekonomik veriler sonrası karışık seyir yeni haftaya da taşındı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta sürpriz şekilde şahinleşmesi ve ABD'de açıklanan güçlü istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 6 toplantıda faiz artıracağının fiyatlandığı tahvil piyasalarında, Fed'in 150, ECB'nin ise 40 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Söz konusu fiyatlamalar para politikası yetkililerinin sözle yönlendirmelerini yatırımcıların odağına yerleştirirken, bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların varlık fiyatlarında oynaklığı artırma ihtimali bulunuyor.

Öte yandan, Fed üyelerinin geçen hafta 50 baz puanlık faiz artışına ilişkin olumsuz yorumlarına karşın tahvil piyasalarında oluşan fiyatlamalar belirsizliği artırırken, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin para politikasındaki belirsizlikleri kısmen de olsa azaltması bekleniyor.

Bu gelişmelerle küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük olduğu görülürken, petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi de ekonomi üzerindeki maliyet baskılarının sürebileceğine işaret ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı üst üste yedi haftalık yükseliş eğiliminin ardından sekizinci haftaya da değer kazancıyla başlayarak 92,9 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü beklentileri oldukça geride bırakan tarım dışı istihdam verisi sonrası yüzde 1,94'e çıkmasının ardından şu sıralarda yüzde 1,91 seviyesinde dengelendi.