Dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? 8 Şubat 2022 canlı döviz kurları! Dolar kaç lira?

Dolar, euro ve sterlin döviz kurlarındaki son durum sabahın ilk saatleriyle birlikte araştırılıyor. Dolar son haftalar bakıldığında 13 TL bandında gezinirken euro ise 15 TL seviyelerinde yer alıyor. Peki, dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar kaç lira? İşte 8 Şubat 2022 canlı döviz kurlarında yaşanan son gelişmeler...
DOLAR VE EURO NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, küresel bazda şahinleşen para politikaları sonrası döviz kurlarında artan oynaklığın yavaş yavaş dengelenmeye başladığını söyledi.
Para politikası yapıcılarının sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini kaydeden analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.
Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, Avro Bölgesi'nde ise yatırımcı güven endeksinin de takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,7 seviyesinin destek, 96,4'ün direnç konumunda olduğunu bildirdi.