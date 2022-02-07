Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Londra'da 'Türkiye Modeli'ni anlattı: "Görüşmeler çok olumlu geçti"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli temaslarda bulundu.
Banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile bir araya gelen Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni ve atılacak adımları anlattı.
Görüşmeye ilişkin değerlendirme yapan Nebati, "Çok olumlu geçti" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı, Londra temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de açıklamalarda bulundu ve "Bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz" dedi.