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    • Ekonomi
    • 08.02.2022 06:33
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    • 08.02.2022 06:33
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    Gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? 8 Şubat 2022 güncel anlık altın fiyatları son durum!

    Altın fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birikim ya da yatırım aracı olarak değerlendirilen altının alış satış fiyatlarıyla ilgili önemli son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Geçen haftanın son işlem gününde 780-793 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 788,2 liradan tamamlamıştı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Şubat 2022 güncel anlık altın fiyatları son durum!

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarında dalgalı bir seyir görülüyor. Bu kapsamda sabahın ilk dakikalarıyla birlikte gözler altın fiyatlarına çevrildi. Dün Altın piyasasında, en düşük 782 bin 600 lira, en yüksek 792 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 784 bin liradan tamamladı. Peki, Gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? 8 Şubat 2022 güncel anlık altın fiyatları son durum nedir? İşte merak edilenler...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 784 BİN LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 784 bin liraya indi.

    Altın piyasasında, en düşük 782 bin 600 lira, en yüksek 792 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 784 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 437 milyon 924 bin 258,96 lira, işlem miktarı ise 556,08 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 455 milyon 284 bin 381,46 lira düzeyinde gerçekleşti.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

        ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

        Analistler, merkez bankalarının küresel bazda sıkılaşan para politikalarının altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden olsa da devam eden jeopolitik risklerin yükseliş eğilimini desteklediğini söyledi.

        Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
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        Haberler Ekonomi Gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? 8 Şubat 2022 güncel anlık altın fiyatları son durum!
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