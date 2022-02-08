Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı Bloomberg'in o haberini yalanladı: 'Böyle bir açıklama olmamıştır'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da 2. gün programında yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştü.

Bloomberg, Bakan Nebati'nin açıklamalarını "toplantılara katılan bir kaynağa" dayandırarak şöyle aktardı: 'Türkiye'de enflasyon yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldi'











BAKANLIKTAN YALANLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda Sayın Bakanımızın Londra'da yaptığı bir toplantıda, 'Türkiye'de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi' şeklinde açıklaması yer almaktadır, Sayın Bakanımızın böyle bir açıklaması olmamıştır. Katılımcının yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır" denildi.







BAKAN NEBATİ, LONDRA'DA ULUSLARARASI BANKA YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere ziyareti kapsamında yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştü.







Bakan Nebati, İngilte'nin başkenti Londra'da dün çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığı bire bir görüşmelerin ardından bugün de yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğrafları Twitter'daki hesabından paylaşan Bakan Nebati, "Londra'da 2'nci gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz" dedi.



