Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Londra'ya ekonomi çıkarması! Görüşmelerin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra'da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Görüşmelere 18 Varlık Yönetim Şirketi, 19 Uluslararası Kalkınma ve Yatırım Bankası ile 10'dan fazla özel sermaye, girişim sermayesi fonu ve teknoloji firması katılım sağladı.

100'E YAKIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ İLE GÖRÜŞTÜ

Toplam 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi.

GÜÇLÜ BÜYÜME VURGUSU

Türkiye'nin dinamik üretim kapasitesi, güçlü büyümesi vurgulandı. Döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte ülkemizdeki enflasyonun geçici olduğu toplantılarda dile getirildi.

Enflasyonun geçici olduğu toplantılarda dile getirildi. Türkiye ekonomi modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

NEBATİ SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli bakanların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerin çok olumlu geçtiğini ifade etmişti.