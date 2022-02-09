Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Yatırımcılara 10.6 milyar liralık arazi desteği

49 YIL BEDELSİZ ARSA DESTEĞİ

Yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılması sağlanacak. Gelecek yılın sonuna kadar toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının arzı gerçekleştirilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, turizm yatırımlarını desteklemek amacıyla 164 turizm tesisinin irtifak hakkı süresi de 49 yıllığına uzatıldı.

Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapan çiftçilere de kolaylık sağlanıyor. Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil ödenerek kullanılması yerine kira sözleşmesiyle kullanımı sağlanıyor. BHazineye ait tarım arazileri kullanıcılarına 10 yıla kadar doğrudan kiralanabiliyor ve kira bedelleri cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanıyor.