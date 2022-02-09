Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Yatırımcılara 10.6 milyar liralık arazi desteği

Türkiye'nin üretim üssü serbest bölgeler geçen yıl ticarete 24.6 milyar dolarlık katkı, 85 binin üzerinde kişiye istihdam sağladı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Aralık 2021 itibariyle 18 serbest ticaret bölgesi bulunuyor. Bu bölgeler yatırımcılara, üreticilere birçok avanta ve teşviki bir arada sunuyor. Serbest bölgelerde yoğunluk yaşanan alanlar, hizmetler, yazılım, yat ve gemi inşası, gemi tamir ve bakım, medikal aletler, otomotiv alt endüstrileri, hazır giyim, deri, Ar-Ge faaliyetleri sektörleri olarak öne çıktı.
Ticaret Bakanı Muş, serbest bölgelere tahsis edilen Hazine arazilerine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde Hazineye intikal eden üstyapılara ilişkin rayiç bedel Hazine'ye intikal tarihinden itibaren 3 ay içinde üstyapının devri veya tahsisi işlemi yapılmadan evvel tespit ediliyor. Arazisi Hazine'ye ait serbest bölgelerde (Ege, Mersin, Antalya, Adana-Yumurtalık, Kocaeli, İstanbul İhtisas ve Samsun) tahsisi yapılarak muhasebeleştirilmesi tamamlanan arazilerin ve Hazine'ye intikal etmiş üstyapıların toplam değeri 10 milyar 621 milyon liradır" değerlendirmesini yaptı.
ENVANTER ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
Bakan Muş, taşınmazlara yönelik işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Arazi mülkiyeti Hazine'ye ait olan 7 serbest bölgede yer alan taşınmaza ilişkin işlemlerinin tamamlanması, fiili envanterin oluşturulabilmesi için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce Bakanlığımıza tahsis işlemlerinin sonuçlandırılması bekleniyor. Antalya, İstanbul İhtisas ve Samsun Serbest Bölgeleri'nde tüm taşınmazların tahsisi yapılmış olup muhasebeleştirme işlemleri ve envanter çalışması tamamlandı. Ege, Mersin, Adana-Yumurtalık, Kocaeli Serbest Bölgeleri'nde de tahsisi yapılmayan taşınmazların işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin Milli Emlak ile Çevre Bakanlığı il müdürlükleri nezdinde takip ediliyor" dedi.