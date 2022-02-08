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    • Ekonomi
    • 09.02.2022 08:31
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    • 09.02.2022 08:32
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    Kendi işini kurmak isteyenlere 225 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Halkbank faizsiz kredi ile sizi işveren yapacak!

    Tek tek açıklandı. Kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Verilen kredilerin bir fazlası KOSGEB destekli sıfır faizli olarak kullanıma açılırken bazı kredi paketlerinde ise 6 ay ertelemeli, ilk 1 sene faiz ödemesiz sadece ana para ödemeli, düşük faizli gibi farklı ödeme seçenekleri ve avantajlarda sunuldu. Düzenlenen kredi paketleri ile alakalı merak edilen detaylar haberimizde.

    takvim.com.tr
    Kendi işinin patronu ol! 225 bin TL veriliyor

    Sıfırdan kendi işini kurmak, kendi işinin patronu olmak isteyen vatandaşlara Halkbank faizsiz kredi desteği yanı sıra düşük faizli girişimci kredisi desteği müjdesi verdi. Halkbank girişimci kredisi 2022 müracaat ekranı açılırken kendi işini kurmak isteyen kadınlara ise sıfır faizli kredi desteğinin yanı sıra değişik paketler altında aynı vakitte düşük faizli kredi desteği müjdesi verildi. Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş bayan girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi hedefiyle yayılan sıfır faizli kredi paketidir.

    HALKBANK KADIN GİRİŞİMCİLERE SIFIR FAİZLİ ESNAF KREDİSİ MÜJDESİ 2022 BAŞVURU EKRANI

    Kadınlara iş hayatında pozitif destek gerçekleştiren Halkbankası sıfır faizli esnaf kredisi ile bayan girişimcilere 225 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlamaktadır. Hayata geçirilen kredi paketinden KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 30 yaşını doldurmamış vatandaşlar 100 bin liraya kadar, en az 1 senelik ustalık belgesi olan ve alakalı meslek kolunda son 1 sene içerisinde işletme kuran girişimcilere 225 bin lira olmak üzere sıfır faizli esnaf kredisi verilmektedir.

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    HALKBANK GİRİŞİMCİ KREDİSİ 2022 BAŞVURU PAKETLERİ

    Kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği sağlanırken başka girişimci paketleri ile 6 ay ertelemeli ve düşük faizli kredi desteği olanağı sunulmaktadır. Başlatılan kampanya kapsamında;

    Genç Girişimci Kredisi,

    Halk Girişimci Kredisi,

    Usta Girişimci Kredisi,

    Cesur Girişimci Kredisi,

        HALKBANK USTA GİRİŞİMCİ KREDİSİ KAMPANYASI

        Mesleki kuruluşlardan almış bulunduğu eğitim sertifika/belgesi tespit edilen ve alakalı iş kolunda tecrübe sahibi olan ve kendi iş konumunu açmak isteyen, En az ilkokul mezunu, 45 yaş altı en az 3 senelik mesleki tecrübesi olanlara 175 bin TL kredi,

        HALKBANK TEKNO GİRİŞİMCİ KREDİSİ KAMPANYASI

        Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde (Teknokent/Teknopark vb.) etkinlik gösteren girişimcilere 300 bin TL kredi,

        HALKBANK FRANCHİSE KREDİSİ KAMPANYASI

        Franchising sistemi ile kendi işini kurmak ya da sahip olunan işlerinin yanı sıra yeni bir alanda etkinlik göstermek isteyenlere verilmektedir.

        HALK BANKASI GİRİŞİMCİ KREDİSİ KAMPANYASI

        Bir iş düşüncesine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile alakalı etkinliği yürütme becerisi ve deneyimine sahip olan, En az ilkokul mezunu, 45 yaşını aşmamış şahıslara 150 bin liraya kadar azami 12 ay ana para ödemesiz dönemli 60 ay vadeli kredi,

        HALKBANK GENÇ GİRİŞİMCİ KREDİSİ KAMPANYASI

        Üniversitelerin yüksekokul ya da fakültelerinden mezun, mezun bulunduğu bölümle alakalı rastgele bir iş deneyimi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen 35 yaşını aşmamış girişimcilere 200 bin TL kredi,
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        Haberler Ekonomi Kendi işini kurmak isteyenlere 225 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Halkbank faizsiz kredi ile sizi işveren yapacak!
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