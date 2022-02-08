Kendi işini kurmak isteyenlere 225 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Halkbank faizsiz kredi ile sizi işveren yapacak!

Sıfırdan kendi işini kurmak, kendi işinin patronu olmak isteyen vatandaşlara Halkbank faizsiz kredi desteği yanı sıra düşük faizli girişimci kredisi desteği müjdesi verdi. Halkbank girişimci kredisi 2022 müracaat ekranı açılırken kendi işini kurmak isteyen kadınlara ise sıfır faizli kredi desteğinin yanı sıra değişik paketler altında aynı vakitte düşük faizli kredi desteği müjdesi verildi. Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş bayan girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi hedefiyle yayılan sıfır faizli kredi paketidir.
HALKBANK KADIN GİRİŞİMCİLERE SIFIR FAİZLİ ESNAF KREDİSİ MÜJDESİ 2022 BAŞVURU EKRANI
Kadınlara iş hayatında pozitif destek gerçekleştiren Halkbankası sıfır faizli esnaf kredisi ile bayan girişimcilere 225 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlamaktadır. Hayata geçirilen kredi paketinden KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 30 yaşını doldurmamış vatandaşlar 100 bin liraya kadar, en az 1 senelik ustalık belgesi olan ve alakalı meslek kolunda son 1 sene içerisinde işletme kuran girişimcilere 225 bin lira olmak üzere sıfır faizli esnaf kredisi verilmektedir.
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HALKBANK GİRİŞİMCİ KREDİSİ 2022 BAŞVURU PAKETLERİ
Kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği sağlanırken başka girişimci paketleri ile 6 ay ertelemeli ve düşük faizli kredi desteği olanağı sunulmaktadır. Başlatılan kampanya kapsamında;