Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Bakü'de TANAP mesajı: Türkiye, AB için en güvenilir limandır

Güney Gaz Koridoru'ndaki boru hattından taşınacak gazın hacmini artırabilmek için ek rezervlere ve ek kaynak ülkelere ihtiyacın olduğunu dile getiren Dönmez, "Bu bağlamda, bölgemizin refahı adına Azerbaycan ve diğer bölge ülkeler ile iş birliğimizi geliştirmeye hazırız. TANAP'ı 31 milyar metreküplük maksimum kapasitede kullanmak için yatırım yapılmasına ilişkin girişimleri destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye'nin hem ulusal hem de bölgesel enerji güvenliğini daha fazla geliştirebilmek adına benimsediği çok boyutlu enerji politikasını devam ettireceğini belirterek, son yıllarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri ve yeraltı gaz depolama tesislerinin kapasitelerinin artırılması ile yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitelerinin (FSRU) faaliyete geçirilmesi gibi altyapı projeleri geliştirerek doğal gazda arz güvenliğini artırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını vurguladı.