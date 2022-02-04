Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Bakü'de TANAP mesajı: Türkiye, AB için en güvenilir limandır

Türkiye, değişen enerji stratejisine ayak uydurmak ve doğal gaz arzını artırmak için coğrafya avantajını öne çıkardı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakü'de düzenlenen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlık ettiği Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, etkinliğe sağlanan üst düzey katılımın bölge ülkelerinin daha fazla iş birliği yapmak adına ortaya koyduğu kararlılığı gösterdiğini söyledi.
Ülkeler arasındaki iş birliğinin enerji güvenliği ve iklim değişikliği endişeleri dikkate alınarak her geçen yıl daha fazla geliştiğine dikkati çeken Dönmez, "İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik küresel çabalar kapsamında küresel bir olgu olan enerji dönüşümü bir zorunluluk teşkil etmektedir ve tüm ülkeler bu dönüşüm süreçleriyle karşı karşıya kalmakta." dedi.
Dönmez, doğal gazın bir yandan ülkelerin arz güvenliğini sağladığını diğer taraftan da hedeflerine ulaşabilmeleri adına düşük karbonlu enerji dönüşümü açısından önemli bir yakıt olduğunu belirterek "Dolayısıyla, bu koridorun Batı Balkanlar da dahil olmak üzere yeni enerji pazarlarına doğru genişletilmesi ve enerji dönüşümünün dahil olduğu konuların bugün burada tartışılması daha fazla iş birliği geliştirebilmek adına bize yeni fırsatlar sunacaktır." diye konuştu.
"TÜRKİYE EN GÜVENİLİR LİMANDIR"