Türkali-1 ve Türkali-2 tespit kuyusunun tüm testleri başarıyla tamamlandı

Kanuni, Sakarya Gaz Sahası'nda Türkali-1 ve Türkali-2 Tespit Kuyularında planlanan uzun akış testlerini başarıyla tamamladı.
Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, test edilen seviyede günlük 620 bin metreküp doğal gaz akışı sağlandı.
Paylaşımda görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Proje kapsamında planlanan tüm akış testleri başarıyla tamamlanmıştır. Sonuçlar sahanın potansiyelini anlamamız açısından önemli bilgiler sunmuştur." ifadelerini kullandı.