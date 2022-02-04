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    • Ekonomi
    • 05.02.2022 06:50
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    • 05.02.2022 06:50
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    Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı: Kurum ve kuruluşlara bin 110 kişilik yeni kadro ihdas edildi

    Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim ve Savcılar Kurulu ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesine bin 110 yeni kadro ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

    İHA
    Başkan Erdoğan imzaladı! Bin 110 kişiye kamuda istihdam

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim ve Savcılar Kurulu ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesine bin 110 kişilik yeni kadro ihdas edildi.




    Kurum ve kuruluşlara ihdas edilen kadro sayıları şöyle:

    Adalet Bakanlığı'na 432, Ticaret Bakanlığı'na 500, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na 50, Türkiye Adalet Akademisi'ne 6, Hakim ve Savcılar Kurulu'na 83 ve Orman Genel Müdürlüğü'ne 39 yeni kadro ihdas edildi.


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    Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı: Kurum ve kuruluşlara bin 110 kişilik yeni kadro ihdas edildi
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