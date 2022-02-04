Doğalgaz ve elektrikte indirim var mı? Başkan Erdoğan Ukrayna dönüşü cevapladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, doğalgaz ve elektrikte indirim beklentisiyle ilgili de konuştu.

DOĞALGAZDA DA ELEKTRİKTEKİ GİBİ DÜZENLEME OLACAK MI?

Başkan Erdoğa'a gazeteciler "Tüm dünyada enerji maliyetlerinin artmasının bizde de özellikle elektrik ve doğalgaz faturalarına bir yansıması oldu. Siz de vatandaştan gelen talep doğrultusunda elektrik fatura tarifelerinde kilovat oranını değiştirdiniz. Acaba vatandaşa, küçük esnafa yansıyacak yeni bir düzenleme olabilir mi? Doğalgazda da benzer bir düzenleme olabilir mi?" sorusunu yönetti.