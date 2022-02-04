Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde! Bugünden itibaren hesaplarda

''BUGÜNDEN İTİBAREN HESAPLARA YATMAYA BAŞLAYACAK''

Çiftçilere yönelik önemli müjde veren Pakdemirli, "Hububat, baklagil ve dane mısır desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında toplam yaklaşık 200 bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme bugünden itibaren hesaplarına yatmaya başlayacak" diye konuştu.