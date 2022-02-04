Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde! Bugünden itibaren hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Toplantı sonrasında soruları yanıtlayan Pakdemirli, tarımsal kalkınmanın desteklenmesi yönünde üreticileri her zaman desteklediklerini söyledi.
''BUGÜNDEN İTİBAREN HESAPLARA YATMAYA BAŞLAYACAK''
Çiftçilere yönelik önemli müjde veren Pakdemirli, "Hububat, baklagil ve dane mısır desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında toplam yaklaşık 200 bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme bugünden itibaren hesaplarına yatmaya başlayacak" diye konuştu.