Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda duyurmuştu! Elektrik faturası düzenlemesi Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşlara duyurdu elektrik faturası düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre tüketim kotası 150 kilovattan 210 kilovata çıktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşlara duyurdu elektrik faturası düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre tüketim kotası 150 kilovattan 210 kilovata çıktı.
Salgın döneminde dünyada kömür 5 doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık.
Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan elektrik tarifesinin detayları: