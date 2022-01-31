Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda duyurmuştu! Elektrik faturası düzenlemesi Resmi Gazete'de

Salgın döneminde dünyada kömür 5 doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık.