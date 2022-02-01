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    Kadın girişimciye kadın personel yardımı! Aylık 4253 TL hibe

    Kadın istihdamına yeni destek geliyor. Women-Up projesi ile 7 ilde 4 bin kadın girişimciye her ilave kadın istihdamı için net asgari ücrete kadar geri ödemesiz destek verilecek. Destek 20 ay sürecek...

    Çığıl Ön Yener
    ’İş’te yeni destek

    Kosgeb'in 75 bin genç ve kadını işle buluşturacak Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'na başvurular sürerken, istihdamı artıracak yeni bir proje için de geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Women-Up projesi kapsamında 4 bin kadın girişimciye kadın istihdamı için 20 ay boyunca hibe destek verilecek.



    7 İLDE UYGULANACAK
    Proje kapsamında destek sağlanacak iller, kadın girişimcilerin yoğunluğu dikkate alınarak seçildi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş, Samsun ve Şanlıurfa'da uygulanacak proje kapsamında kadın işverene, istihdam edeceği yeni kadın işçi için 20 ay boyunca net asgari ücret tutarına kadar destek sağlanacak. Kadın istihdamı için sağlanacak toplam hibe desteğin tutarı 25 milyon euro olacak.



    İŞVERENDE ARANAN ŞARTLAR
    Proje kapsamında destekten yararlanacak işverenlerin şu şartları taşımaları gerekecek:
    İşveren kadın olmalı. Ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortak kadın olmalı.
    En fazla 9 işçi çalıştırıyor olmalı.
    İşin yapısına göre esnaf, sanayi veya ticaret odalarına kayıtlı olmalı.
    Prim borcu brüt asgari ücret tutarını geçmemeli.
    Birden fazla işyeri olan kadın işverenin işçi sayısı, tüm işyerlerindeki toplam işçi sayısı üzerinden değerlendirilecek.
    Eğer kadın işveren birden fazla işyerine sahipse, sadece bir tane işyeri için başvuruda bulunabilecek.



        SİGORTALI HANGİ ŞARTLARI TAŞIMALI?
        Proje kapsamında istihdam edilecek sigortalıya ilişkin şu şartlar aranacak:
        Bir önceki mali yılın 12 aylık ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmeli.
        İlan edilen proje başlangıç tarihinden sonra işe alınmış olmalı.
        En az 1 ay süreyle işsiz olmalı. Kadın işverenin birinci derece yakını olmamalı.
        65 yaşından küçük olmalı ve kendi sigortalılığından dolayı aylık (yaşlılık aylığı, malullük aylığı) alıyor olmamalı.



        GÖZLER DUYURUDA
        Projenin uygulandığı illerde aylık ortalama 4 bin işverene mali destek sağlanacak. İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacak. Kesin listede yer açılması durumunda yedek listeden kesin listeye aktarım yapılacak. Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacak.

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        Haberler Ekonomi Kadın girişimciye kadın personel yardımı! Aylık 4253 TL hibe
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