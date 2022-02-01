Kadın girişimciye kadın personel yardımı! Aylık 4253 TL hibe

Kosgeb'in 75 bin genç ve kadını işle buluşturacak Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'na başvurular sürerken, istihdamı artıracak yeni bir proje için de geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Women-Up projesi kapsamında 4 bin kadın girişimciye kadın istihdamı için 20 ay boyunca hibe destek verilecek.