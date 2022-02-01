Kadın girişimciye kadın personel yardımı! Aylık 4253 TL hibe

Kosgeb'in 75 bin genç ve kadını işle buluşturacak Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'na başvurular sürerken, istihdamı artıracak yeni bir proje için de geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Women-Up projesi kapsamında 4 bin kadın girişimciye kadın istihdamı için 20 ay boyunca hibe destek verilecek.
7 İLDE UYGULANACAK
Proje kapsamında destek sağlanacak iller, kadın girişimcilerin yoğunluğu dikkate alınarak seçildi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş, Samsun ve Şanlıurfa'da uygulanacak proje kapsamında kadın işverene, istihdam edeceği yeni kadın işçi için 20 ay boyunca net asgari ücret tutarına kadar destek sağlanacak. Kadın istihdamı için sağlanacak toplam hibe desteğin tutarı 25 milyon euro olacak.
İŞVERENDE ARANAN ŞARTLAR
Proje kapsamında destekten yararlanacak işverenlerin şu şartları taşımaları gerekecek:
İşveren kadın olmalı. Ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortak kadın olmalı.
En fazla 9 işçi çalıştırıyor olmalı.
İşin yapısına göre esnaf, sanayi veya ticaret odalarına kayıtlı olmalı.
Prim borcu brüt asgari ücret tutarını geçmemeli.
Birden fazla işyeri olan kadın işverenin işçi sayısı, tüm işyerlerindeki toplam işçi sayısı üzerinden değerlendirilecek.
Eğer kadın işveren birden fazla işyerine sahipse, sadece bir tane işyeri için başvuruda bulunabilecek.