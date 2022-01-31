Doğalgaz fatura ödeme desteği başlıyor! Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Doğalgaz parası kimlere verilecek?

Doğalgaz fatura ödeme desteği başlıyor! Destekten yararlanmak isteyen milyonlarca kişi başvurular hakkında bir çok soruya yanıt arıyor. Gündemde Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Doğalgaz parası kimlere verilecek? soruları yer alıyor. 2022 yılında tam 4 milyon haneye de doğal gaz desteği yapılacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na gidilerek yapılabileceği duyuruldu. İşte detaylı bilgiler...