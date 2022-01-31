Doğalgaz fatura ödeme desteği başlıyor! Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Doğalgaz parası kimlere verilecek?
Dar gelirli hanelere yapılan ısınma yardımının kapsamı genişletildi. Buna göre kömür yardımının yanında doğalgaz fatura ödeme desteği de yapılacak. Milyonlarca kişi destek başvurularının ne zaman başlayacağını ve yardımın kimlere yapılacağını merak ediyor. Devlet hali hazırda 1.8 milyon aileye kömür desteğinde bulunuyor. Doğalgaz kullanan 4 milyon haneye de para desteği sağlanacak. Peki Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Doğalgaz parası kimlere verilecek? İşte yanıtları...
Doğalgaz fatura ödeme desteği başlıyor! Destekten yararlanmak isteyen milyonlarca kişi başvurular hakkında bir çok soruya yanıt arıyor. Gündemde Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Doğalgaz parası kimlere verilecek? soruları yer alıyor. 2022 yılında tam 4 milyon haneye de doğal gaz desteği yapılacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na gidilerek yapılabileceği duyuruldu. İşte detaylı bilgiler...
Doğalgaz destek ödemelerinde gelir şartına bakılacak. Bilindiği üzere kömür yardımında başvurular kabul edilirken hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden (1.417 lira) az olup olmadığına bakılıyor. Hanede 4 kişi varsa ve haneye giren para 5 bin 670 liradan az ise destekte bulunuluyor.