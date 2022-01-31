Son dakika! TÜİK'ten flaş açıklama: Aralık ayında ihracat %24,9 yükseldi

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolar, ithalat %23,6 artarak 271 milyar 424 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ARALIK AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Aralık ayında %22,2 artarak 17 milyar 125 milyon dolardan, 20 milyar 925 milyon dolara yükseldi.