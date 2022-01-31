Son dakika! TÜİK'ten flaş açıklama: Aralık ayında ihracat %24,9 yükseldi

Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.
ARALIK AYINDA İHRACAT %24,9 ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat %29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleşti.
OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE İHRACAT %32,8 ARTTI
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolar, ithalat %23,6 artarak 271 milyar 424 milyon dolar olarak gerçekleşti.
ARALIK AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Aralık ayında %22,2 artarak 17 milyar 125 milyon dolardan, 20 milyar 925 milyon dolara yükseldi.