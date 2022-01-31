Benzin ve motorin fiyatları son günlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Otomobil sahipleri Şubat ayına saatler kala fiyatlarda bir değişim yaşanıp yaşanmayacağına dair detayları merak ediyor. Peki, motorin ve benzine zam geldi mi? 1 Şubat 2022 benzin mazot LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Shell, BP, Petrol Ofisi benzin kaç lira? İşte detaylar...