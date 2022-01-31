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    • Ekonomi
    • 31.01.2022 10:36
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    • 31.01.2022 10:36
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    Motorin ve benzine zam geldi mi? 1 Şubat 2022 benzin mazot LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Shell, BP, Petrol Ofisi...

    Şubat ayına artık saatler kala benzin, motorin ve otogaz litre fiyatlarının değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Otomobil sahipleri fiyatlarda düşüş ya da yükseliş olup olmayacağını merak ederek konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, motorin ve benzine zam geldi mi? 1 Şubat 2022 benzin mazot LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Shell, BP, Petrol Ofisi benzin kaç lira? İşte merak edilen son gelişmeler...

    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

    Benzin ve motorin fiyatları son günlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Otomobil sahipleri Şubat ayına saatler kala fiyatlarda bir değişim yaşanıp yaşanmayacağına dair detayları merak ediyor. Peki, motorin ve benzine zam geldi mi? 1 Şubat 2022 benzin mazot LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Shell, BP, Petrol Ofisi benzin kaç lira? İşte detaylar...

    BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılacağına dair bir açıklama gelmedi. Ancak brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle zam yapılacağı iddia ediliyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 89,48 DOLAR

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,48 dolardan işlem görüyor.

        Cuma günü 91,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 89,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 87,84 dolardan alıcı buldu.

        Cuma günü varil başına 91,70 dolarla, fiyatlar Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yükselişte, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması etkili oldu.

        ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna konusunda yarın toplanacak BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'ya "sert baskı" uygulama sözü verdi.

        Süregelen talep toparlanması ve arz daralması karşısında, OPEC+ ülkelerinin mart ayındaki üretim artışına karar vereceği 2 Şubat'taki toplantısı öncesi piyasalardaki oluşan belirsizlik de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

        Uzmanlar, önceki üretim kotalarına ulaşamayan OPEC+ grubunun mart ayında da mevcut üretim politikasına sadık kalacağını ve artan talep karşısında arzdaki daralmanın süreceğini tahmin ediyor.

        Brent petrolde teknik olarak 89,57 ile 89,64 dolar aralığının direnç, 89,40 ile 89,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi Motorin ve benzine zam geldi mi? 1 Şubat 2022 benzin mazot LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Shell, BP, Petrol Ofisi...
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