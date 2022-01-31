Benzin ve motorin fiyatları son günlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Otomobil sahipleri Şubat ayına saatler kala fiyatlarda bir değişim yaşanıp yaşanmayacağına dair detayları merak ediyor. Peki, motorin ve benzine zam geldi mi? 1 Şubat 2022 benzin mazot LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Shell, BP, Petrol Ofisi benzin kaç lira? İşte detaylar...
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılacağına dair bir açıklama gelmedi. Ancak brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle zam yapılacağı iddia ediliyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.