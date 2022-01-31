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    • Ekonomi
    • 31.01.2022 11:30
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    • 31.01.2022 11:52
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    Son dakika! 2021'de Türkiye'ye gelen turist sayısı açıklandı

    Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye, 2021 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı. Türkiye'nin turizm geliri ise, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolara yükseldi.

    AA
    2021’de kaç milyon turist geldi? Yüzde 88,08 artış...

    Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının 4. çeyreğine ve yılın geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolara çıktı. Geçen yılki gelirin 19 milyar 679 milyon 915 bin doları kişisel harcamalar, 4 milyar 802 milyon 417 bin doları da paket tur harcamaları oluşturdu.

    Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 66 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 50 dolar oldu.

    Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 85,5 artarak 29 milyon 357 bin 463 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 81,5'ini (23 milyon 940 bin 21 kişi) yabancılar, yüzde 18,5'ini ise (5 milyon 417 bin 442 kişi) yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

        Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 67,7 artarak 1 milyar 851 milyon 922 bin dolara çıktı. Bunun 1 milyar 819 milyon 811 bin dolarını kişisel, 32 milyon 111 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

        Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artarak 2 milyon 738 bin 340 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 676 dolar olarak gerçekleşti.

        Yabancı ziyaretçi sayısında ise Türkiye, geçen sene önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,06 artış yakaladı. Ocak-aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120,52 artışla Rusya Federasyonu, 4 milyon 694 bin 422 kişi ile birinci, yüzde 175,73 artışla Almanya 3 milyon 85 bin 215 kişi ile ikinci, yüzde 106,49 artışla Ukrayna 2 milyon 60 bin 8 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Ukrayna'yı, Bulgaristan ve İran izledi.

        ARALIKTA YÜZDE 170,62 ARTIŞ YAŞANDI

        Öte yandan Türkiye'yi 2021 yılının Aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da geçen senenin aynı ayına göre yüzde 170,62 arttı ve 1 milyon 892 bin 520 olarak gerçekleşti. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 160,15 artışla Bulgaristan 265 bin 929 kişi ile birinci, yüzde 299,04 artışla Almanya 188 bin 146 kişi ile ikinci, yüzde 357,10 artışla İran 151 bin 687 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. İran'ı, Rusya Federasyonu ile Irak izledi.

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