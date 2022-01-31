Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başladı. Geçtiğimiz hafta kapanış 13,51 TL'den işlem gören dolarda bugün düşüş yaşandı. Peki, dolar neden düşüyor? Dolar düşer mi, yükselir mi? 31 Ocak 2022 dolar, euro, sterlin uzman yorumları nelerdir? İşte son gelişmeler
DOLARDA SON DURUM NEDİR?
Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 13,35 seviyelerinde işlem görüyor. Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 13,5160'tan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,2 azalışla 13,3480 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,1 değer kaybederek 14,9080'den, sterlin/TL yüzde 1 düşüşle 17,9370'ten satılıyor.
Dolar endeksi, geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın şahin açıklamaları sonrası 97,44 seviyesini görerek Temmuz 2020'den bu yana en yüksek noktasına ulaşırken, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,1 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1160'tan alıcı buluyor.
Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in martta 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceği ihtimali güçlenmeye devam ederken, Fed üyeleri de konuya ilişkin sözle yönlendirmelerini sürdürüyor.
Buna göre, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic hafta sonu Financial Times'a verdiği demeçte, enflasyondaki duruma göre martta 50 baz puanlık faiz artışının ihtimal dahilinde olduğunu belirtirken, marttan başlayarak peş peşe 25 baz puanlık 3 faiz artışının ise daha olası olduğunu ifade etti.