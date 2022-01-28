Başvurular bitiyor! Son 2 gün! 0 km araç alacaklara 75.000 TL faizsiz kredi! Opel Ocak 2022 kampanyası! Zafira, Combo ve Vivaro...

Son günlere girilmiş durumda. Opel Ocak 2022 kampanyası devam ediyor. Bu anlamda Opel Combo ve Opel Vivaro modellerine ÖTV indirimi sonrasında 75 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği veriliyor. 2021 ve 2022 model yılı Opel Combo Cargo, Opel Zafira Life, Vivaro City Van ve Vivaro Cargo araçlar için 75.000 TL, 12 ay, %0 faiz oranlı kredi desteği verilmektedir.
2022 Ocak Opel Yeni Mokka Sıfır Araç Fiyat Listesi
Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 Elegance Benzin Otomatik - 554.900 575.900
Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 GS Line Benzin Otomatik - 590.900 606.900
Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 Ultimate Benzin Otomatik - 630.900 647.900
Opel Mokka 3 silindirli 1.2L turbo benzinli motor opsiyonuyla satılmaktadır. Bu motor 130 bg güç ve 230 Nm tork üretmektedir. Tüm versiyonlarda 8 ileri tam otomatik şanzıman kullanılmaktadır.
Opel Mokka kent içi 5.9L, kent dışı 4.3L, ortalama 4.9L yakıt tüketmektedir. Opel Mokka 0'dan 100 km'ye 9.2 saniyede çıkmaktadır. Maksimum sürati 200 km/s'tir.
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2022 Ocak ayı Opel Combo Life Sıfır Araç Fiyat Listesi
Opel Combo 1.5 Dizel MT-6 102 HP Edition Manuel 309.900 356.900 371.900
Opel Combo 1.5 Dizel AT-8 130 HP Edition Otomatik 333.900 379.900 395.900
Opel Combo 1.5 Dizel AT-8 130 HP Elegance Otomatik 366.900 420.900 437.900
Opel Combo 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate Otomatik 382.900 432.900 450.900
Opel Combo 102 hp güç ve 250 Nm tork yapan 1.5 turbo dizel ve 130 hp güç ve 300 Nm tork yapan 1.5 turbo dizel motor seçenekleriyle satılmaktadır.
Opel Combo 1.5 turbo dizel 102 hp 5 ileri manuel, Opel Combo 1.5 turbo dizel 130 hp ise 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzımanla satın alınabilmektedir.
5 ileri manuel şanzımanlı Opel Combo kent içi 4.5L, kent dışı 4.0L, ortalama 4.2L, 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Combo kent içi 5.1L, kent dışı 4.1L, ortalama 4.5L, 8 ileri otomatik şanzımanlı Opel Combo kent içi 4.8L, kent dışı 4.2L, ortalama 4.4L yakıt tüketmektedir.