Başvurular bitiyor! Son 2 gün! 0 km araç alacaklara 75.000 TL faizsiz kredi! Opel Ocak 2022 kampanyası! Zafira, Combo ve Vivaro...



2022 Ocak Opel Yeni Mokka Sıfır Araç Fiyat Listesi

Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 Elegance Benzin Otomatik - 554.900 575.900 Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 GS Line Benzin Otomatik - 590.900 606.900 Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 Ultimate Benzin Otomatik - 630.900 647.900

Opel Mokka 3 silindirli 1.2L turbo benzinli motor opsiyonuyla satılmaktadır. Bu motor 130 bg güç ve 230 Nm tork üretmektedir. Tüm versiyonlarda 8 ileri tam otomatik şanzıman kullanılmaktadır.

Opel Mokka kent içi 5.9L, kent dışı 4.3L, ortalama 4.9L yakıt tüketmektedir. Opel Mokka 0'dan 100 km'ye 9.2 saniyede çıkmaktadır. Maksimum sürati 200 km/s'tir.

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