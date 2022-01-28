Alman ekonomisini koronavirüs vurdu! Delta ve Omicron varyantlarıyla küçüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, son çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 azaldı.
Destatis, 14 Ocak'ta öncü verilerle 2021'in son çeyreğinde ülke ekonomisi yüzde 0,5 ile 1,0 arasında küçüleceği tahmininde bulunmuştu. Piyasalarda Alman ekonomisinin söz konusu son çeyrekte yüzde 0,3 küçülmesi bekleniyordu.
Ülkenin GSYH'si 2021'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,4 arttı.
Destatis açıklamasında, "Artan arz ve ham madde darboğazlarına rağmen yaz aylarında ekonomik üretimin yeniden genişlemesinin ardından, Alman ekonomisinin toparlanması, salgında 4. dalga ve yıl sonunda yenilenen salgın kısıtlamalarının sıkılaştırılmasıyla durdu." denildi.
Ülkede 2021'nin son çeyreğinde GSYH, Kovid-19 salgını başlamadan önceki çeyrek olan 2019'un son çeyreğine göre yüzde 1,5 düşük kaldı.
Alman ekonomisinin son çeyrekte daralmasının ana sebebi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması oldu. 2021'in dördüncü çeyreğinde kamu harcamaları ise kamu artış gösterdi.