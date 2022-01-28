Başkan Erdoğan'dan ‘Kripto para’ için yasal düzenleme talimatı!

Milliyet'in aktardığı habere göre AK Parti MYK toplantısında Metaverse'den arsa alım satımı konusunun da gündeme geldiği ve bazı MYK üyelerinin, "Şu anda insanlar yurt dışından Meryem Ana Tapınağı'nı, müzeleri satın alıyorlar. Bu, acilen regüle edilmesi gereken bir konu. Bu alanın bir hukuku, ahlâkı, kültürü, finans biçimi olması gerekiyor. Biz dezenformasyon, sosyal medya, kripto varlıklar yasalarını çalışırken aslında bu alanı da çalışıyoruz. Şu anda evrensel olarak siber dünyanın hukuku oluşturuluyor. Macron da geçtiğimiz günlerde, 'Bu alanların hızla regüle edilmesi gerekiyor, çalışmaya başlayacağız' diye tweet attı. Bu, sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın gündemi" dediği öğrenildi.