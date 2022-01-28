Başkan Erdoğan'dan ‘Kripto para’ için yasal düzenleme talimatı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin son MYK toplantısında kurmaylarına, bir süredir hazırlıkları süren kripto varlıklar yasa teklifinin ana hatlarıyla düzenlendiği temel kanunun hızlıca Meclis'e getirilmesi talimatını verdi.
Bu kapsamda çalışmaların ivedilikle tamamlanması için AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın önümüzdeki günlerde kripto para temsilcileriyle bir toplantı daha gerçekleştireceği öğrenildi.
NASIL VE NEREDE SAKLANACAK?
10-12 maddelik bir "temel kanun" olarak Meclis'e sunulması beklenen teklifte, yabancı kripto borsalarına minimum sermaye ile Türkiye'de yerleşik altyapı kurma ve temsilci bulundurma şartı getirilmesi; yabancı kripto para borsalarının da vergilendirilmesi, MASAK denetimine alınması gibi düzenlemeler planlanıyor. Ancak kripto varlıkların ne şekilde ve nerede saklanacağına ilişkin düzenlemenin nasıl yapılabileceği ise hâlâ tartışma konusu.