Milyonlarca emekli zam farklarını almaya başladı. Emekli maaşlarına TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme farkı ilave edilerek zam yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile de ek zam yapılacağı duyuruldu. Ancak ek zamlar Ocak ayı maaşlarına yetişmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ek zam farkı ödeme takvimini yayımladı. Peki Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşı yattı mı 28 Ocak? Bağ-Kur emeklileri maaş farkı ne zaman yatacak 2022? Yanıtları haberimizde...
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞI YATTI MI?
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenmeye başladı.
SSK emeklilerine zamlı maaş 17-26 Ocak tarihlerinde yatırıldı. Bağ-Kur emeklilerine de zamlı maaşlar 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırılacak.
ÖDEMELER NEREYE YATIRILIYOR?
Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.
ÖDEMELER TEK TEK YATIYOR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini bildirmişti. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını bu ay alacak.
22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılacak.
3 MİLYAR 648 MİLYON FARK ÖDENECEK
Aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam 3 milyar 648 milyon lira fark ödemesi yapılacak.
EN AZ 4.289,79 TL MAAŞ ALINACAK
Yüzde 30.95'lik Ocak zammı en düşük memur emeklisi maaşını 3 bin 275 lira 90 kuruştan 4 bin 289 lira 79 kuruşa yükseltti. En düşük maaşta bin 13 lira 89 kuruşluk artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 13 lira 89 kuruş zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam fark alacak emekliye ise en az 3 bin 41 lira 67 kuruş ödeme yapılacak.