Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşı yattı mı 28 Ocak? Bağ-Kur emeklileri maaş farkı ne zaman yatacak 2022?

2 ÇOCUKLUYA ARTIK 770 TL ÖDENECEK

Çalışmayan eş için ödenen yardım 535,16 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 117,72, 6 yaş üstü için 58,86 liraya çıktı. Buna göre eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı 770,60 liraya çıktı.

İŞÇİYE EK ZAM NE KADAR, NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir müjdeyi duyurdu. Sayısız işçiye beklenen haberi verdi. Yapılan açıklamada, ''Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz.