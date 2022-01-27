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    • Ekonomi
    • 28.01.2022 07:07
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    • 28.01.2022 07:07
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    Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşı yattı mı 28 Ocak? Bağ-Kur emeklileri maaş farkı ne zaman yatacak 2022?

    Emekli Sandığı ve SSK emeklilerinin ardından Bağ-Kur emeklileri de zamlı maaşlarının alacağı gün için heyecanlı! 2022 yılında emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranının açıklanmasının ardından ayrıca ek zam da yapılacağı duyurulmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ocak 2022 emekli maaş farkı ödeme tarihleri açıklandı. Peki Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşı yattı mı 28 Ocak? Bağ-Kur emeklileri maaş farkı ne zaman yatacak 2022? İşte emeklilerin maaş farkı alacakların tarih...

    Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşı yattı mı 28 Ocak?

    Milyonlarca emekli zam farklarını almaya başladı. Emekli maaşlarına TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme farkı ilave edilerek zam yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile de ek zam yapılacağı duyuruldu. Ancak ek zamlar Ocak ayı maaşlarına yetişmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ek zam farkı ödeme takvimini yayımladı. Peki Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşı yattı mı 28 Ocak? Bağ-Kur emeklileri maaş farkı ne zaman yatacak 2022? Yanıtları haberimizde...

    BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞI YATTI MI?

    Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenmeye başladı.

    SSK emeklilerine zamlı maaş 17-26 Ocak tarihlerinde yatırıldı. Bağ-Kur emeklilerine de zamlı maaşlar 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırılacak.

    ÖDEMELER NEREYE YATIRILIYOR?

    Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.

    ÖDEMELER TEK TEK YATIYOR!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini bildirmişti. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını bu ay alacak.

    22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılacak.

    3 MİLYAR 648 MİLYON FARK ÖDENECEK

    Aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam 3 milyar 648 milyon lira fark ödemesi yapılacak.

    EN AZ 4.289,79 TL MAAŞ ALINACAK

    Yüzde 30.95'lik Ocak zammı en düşük memur emeklisi maaşını 3 bin 275 lira 90 kuruştan 4 bin 289 lira 79 kuruşa yükseltti. En düşük maaşta bin 13 lira 89 kuruşluk artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 13 lira 89 kuruş zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam fark alacak emekliye ise en az 3 bin 41 lira 67 kuruş ödeme yapılacak.

        2 ÇOCUKLUYA ARTIK 770 TL ÖDENECEK

        Çalışmayan eş için ödenen yardım 535,16 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 117,72, 6 yaş üstü için 58,86 liraya çıktı. Buna göre eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı 770,60 liraya çıktı.

        İŞÇİYE EK ZAM NE KADAR, NE ZAMAN ÖDENECEK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir müjdeyi duyurdu. Sayısız işçiye beklenen haberi verdi. Yapılan açıklamada, ''Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz.

        Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.'' sözlerine yer verdi. Ek zam konusunda tarih ve diğer detaylar henüz belli değil.

        Memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranı ek zam ile birlikte 30,95 olarak açıklanmıştı.

        KAMU İŞÇİSİ NEDİR?

        657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.
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