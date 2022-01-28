Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücretliden gelir ve damga vergisi alınmayacak

750 TL PRİM ÖDENECEK

Asgari ücretin üzerinde ücret alanların da asgari ücrete isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak. Buna göre bir işçi için 750.60 lira sigorta primi ödenecek. Ücret gelirleri asgari ücretin üzerinde olan çalışanların ücretlerinin, asgari ücret matrahı kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna edilecek. Yine brüt asgari ücret tutarına isabet eden kısmı da damga vergisinden istisna tutulacak.