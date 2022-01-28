Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücretliden gelir ve damga vergisi alınmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, binlerce işletmenin beklediği asgari ücrete vergi iadesinin ayrıntılarını belirledi. Tebliğe göre, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaşla beraber verilen prim, kazanç, ikramiye, huzur hakkı, mesai, döner sermaye ve ek ders ücreti gibi ödemelerle birlikte kümülatif matrah esas alınacak.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler de istisnadan yararlanacak. Asgari ücrete vergi istisnasını ardından ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı yasal düzenlemenin uygulama tebliği yayınlandı.
İşletmeler Ocak ayı bordolarını düzenlemek için bu tebliği bekliyordu. Bu yıl için belirlenen asgari ücret tutarı olan 5 bin 4 liradan sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretliye net 4 bin 253.40 lira ödenecek.