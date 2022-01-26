Deva oldu! Borçlarınızı anında silin! Bu bankalara kredi, nakit veya kredi kartı borcu olanlar (akbank-halkbank-ziraat-ing)
Bankalara kredi kartı veya kredi borcu olanlara 2022 yılında bankalardan cazip fırsatlar gelmeye başladı. İster borç kapatma kredileri ile başka bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırarak avantajlı oranlarla kolay ödeme fırsatı sunuyor. Artan kredi kartı borçlarını ödemekte güçlük çekenlere ise bankalar sonradan yapılandırma seçenekleri sunarak, tek çekim ödemelerin taksitlendirilmesi ile rahat bir ödeme dönemi geçirilmesini sağlayacak. İşte kredi ve kredi kartı borcu olanlara cazip fırsatlar.
Ziraat Bankası Faizsiz Sonradan Taksitlendirme Avantajı
Ziraat Bankası Bakkart kampanyaları arasında bir yenisine daha imza attı. 31 Ocak 2022 tarihine kadar, yasal olarak taksitlendirme yapılmasına izin verilen sektörlerde geçerli olmak üzere yurt içi işlemlere özel faizsiz seçenekler ile sonradan taksitlendirme yapılacak.
Halkbank Paraf Sonradan Taksitlendirme Fırsatı
Halkbank Paraf kart sahipleri için borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara avantajlı fırsatlar sunuyor. Borç Taksitlendirme hizmeti ile 12 aya kadar %1,80 faiz oranları ile sonradan taksitlendirme avantajlarından yararlanılması sağlanmaktadır.
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Aynı zaman da Paraf ile yapılan peşin işlemlere özel, Halkbank'ın dijital kanalları üzerinden 18 aya kadar sonradan taksitlendirme fırsatı da sağlanmaktadır.