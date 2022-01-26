Doğalgaz faturası 200 TL ve 250 TL üzeri geliyorsa hemen bunu yapın: Faturanız anında düşecek!

Doğalgaz faturası evlerine kabarık olarak gelenler dikkat! Doğalgaz faturaları son günlerde yüksek gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar doğalgaz gazdan tasarruf etmenin yöntemlerini incelemeye başladı. 2022 yılıyla eş güdümlü gelen zamlar ardından doğalgaz gaza yüzde 25 oranında zam geldiği görüldü.
DÜŞÜK DOĞALGAZ FATURASI GELMESİ İÇİN YAPILACAK YÖNTEMLER
Evden çıkarken kombiyi kapamak yerine daha düşük bir ısıtma derecesine alabilir ya da kombiye bağlı bir oda termostatı bulunuyorsa bunun derecesini düşürerek kombinin gün içerisinde daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Evden çıkarken kombiyi tamamıyla kapamak ekstra maliyetlere neden olabilir. Kombi tekrardan açıldığında, evi makul sıcaklığa getirebilmek amacıyla daha çok güç ve yakıt harcayacaktır. Bu hal da fatura bedelinin yükselmesine neden olur. Bu sebeple, kombiyi tamamıyla kapamak yerine belli bir sıcaklığa düşürerek daha verimli bir kullanım sağlayabilirsiniz.
Isı mühendislerine göre dış hava sıcaklığına bağlı olarak ısıtma cihazlarını düşük sıcaklıkta sık sık olarak yakmak, kesintili yakmaktan daha ekonomik bir yöntemdir.
Isı yalıtımı doğalgaz tasarrufunda mühim rol oynar. Mantolama yöntemiyle ısı yalıtımı yapılmış bir bina yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlar.
Pencere seçimi yapar iken çift cam ve sızdırmaz özelliğine sahip seçenekleri tercih etmelisiniz. Yalnızca pencerelerin değil, kapıların da sızdırmazlığı denetim edilmelidir.