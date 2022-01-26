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    • Ekonomi
    • 26.01.2022 10:27
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    • 26.01.2022 10:27
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    Doğalgaz faturası 200 TL ve 250 TL üzeri geliyorsa hemen bunu yapın: Faturanız anında düşecek!

    Yurdun çoğu bölgesini etkileyen soğuk hava ve kar yağışı ile eş güdümlü ısınma zamanı uzayan evlerde yakıt harcama seviyesi arttıkça, fatura bedeli de yükseldi. Doğalgaz fatura bedelinizi düşürecek, cüzdan dostu öneriler geldi. Bu önerileri uygulayarak siz de yakıt tasarrufu elde edebilirsiniz. Öncelikle evden çıkarken kombiyi kapamak yerine daha düşük bir ısıtma derecesine alabilir ya da kombiye bağlı bir oda termostatı bulunuyorsa bunun derecesini düşürerek kombinin gün içerisinde daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz. Evden çıkarken kombiyi tamamıyla kapamak ekstra maliyetlere neden olabilir.

    takvim.com.tr
    Doğalgaz faturası 250 TL üzeri geliyorsa hemen bunu yapın: Faturanız anında düşecek!

    Doğalgaz faturası evlerine kabarık olarak gelenler dikkat! Doğalgaz faturaları son günlerde yüksek gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar doğalgaz gazdan tasarruf etmenin yöntemlerini incelemeye başladı. 2022 yılıyla eş güdümlü gelen zamlar ardından doğalgaz gaza yüzde 25 oranında zam geldiği görüldü.

    DÜŞÜK DOĞALGAZ FATURASI GELMESİ İÇİN YAPILACAK YÖNTEMLER

    Evden çıkarken kombiyi kapamak yerine daha düşük bir ısıtma derecesine alabilir ya da kombiye bağlı bir oda termostatı bulunuyorsa bunun derecesini düşürerek kombinin gün içerisinde daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz.

    Evden çıkarken kombiyi tamamıyla kapamak ekstra maliyetlere neden olabilir. Kombi tekrardan açıldığında, evi makul sıcaklığa getirebilmek amacıyla daha çok güç ve yakıt harcayacaktır. Bu hal da fatura bedelinin yükselmesine neden olur. Bu sebeple, kombiyi tamamıyla kapamak yerine belli bir sıcaklığa düşürerek daha verimli bir kullanım sağlayabilirsiniz.



    Isı mühendislerine göre dış hava sıcaklığına bağlı olarak ısıtma cihazlarını düşük sıcaklıkta sık sık olarak yakmak, kesintili yakmaktan daha ekonomik bir yöntemdir.

    Isı yalıtımı doğalgaz tasarrufunda mühim rol oynar. Mantolama yöntemiyle ısı yalıtımı yapılmış bir bina yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlar.

    Pencere seçimi yapar iken çift cam ve sızdırmaz özelliğine sahip seçenekleri tercih etmelisiniz. Yalnızca pencerelerin değil, kapıların da sızdırmazlığı denetim edilmelidir.

        Eşyalar; peteklerin üstünü, yanını, sağını ve solunu kapatmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

        Peteklerin arkasından da ısı kaybı olabilir. Bu ısı kaybını önlemek amacıyla ısı yalıtım plakları kullanabilirsiniz.

        Oda termostatı ve termostatik vana kullanmak tasarruflu bir ısınma amacıyla mühimdir. Bu cihazlar yardımıyla odalarınızın makul konfor ısısında kalmasını sağlayabilirsiniz.



        Eğer evde çatı katı odası bulunuyorsa üst kat ona makul bir biçimde yalıtılmalıdır. Çatınızı makul bir yalıtım malzemesi ile en az 10 santimetre kalınlığında yalıtın. Bu ilme bağlamında yapılacak masraf, sağlayacağınız yakıt tasarrufu ile en çok iki sene içerisinde geri ödenecektir.

        Isıtılmayan bölgelerden geride bıraktığımız sıcak su boruları yalıtılmalıdır.

        Doğal gaz tasarrufunda kullandığınız kombinin de etkileri büyüktür. Kombi seçimi yapar iken elektrik ve yakıt tüketimleri düşük, verimliliği yüksek ve düşük emisyona sahip cihazlar tercih etmelisiniz.

        Yoğuşmalı kombilerin hem etraf arkadaşı hem de daha tasarruflu cihazlar olduğunu hatırlatmakta yarar var. Bu namacıylale, kombi satın alırken tercihinizi yoğuşmalı kombilerden yana yapmalısınız. Satış ardından servis hizmeti olan, TSE ve CE belgeleri arayın ve kesinlikle değişik markaları karşılaştırın.

        Her bir derecelik çok ısıtmanın, yüzde 6 oranında ekstra maliyete nedeniyle olduğunu unutmayın.

        Kış mevsimi evvel doğalgaz gaz tesisatlarına, cihazlara ve bacalara bakım yaptırmak da tasarruf yönünden olabildiğince mühimdir.

        Geceleri uyur iken kalın örtü kullanarak oda ısısını 16-18 dereceye kadar düşürebilirsiniz.

        Evin kullanılmayan odalarında radyatörleri kapatabilir ya da kısabilirsiniz.

        Özellikle oturma odaları ısıtmanın yanı sıra kesinlikle nemlendirilmeli; zira nem, sıcaklığın daha çok hissedilmesini sağlar.

            KOMBİYİ KAÇ DERECEDE YAKMAK GEREKİR?

            Kombi derecesinin, normal hayat standartları bağlamında kış aylarında 22 derece, gece saatlerinde ise 17-18 derecede tutulması gerekiyor.

            ODA TERMOSTATI NEDİR, NE KADAR TASARRUF SAĞLAR?

            Termostat, evinizin ya da olduğu odanın ısısını ayarlanan sıcaklığa göre sık sık olarak sabit kalmasını sağlar. Kombinizin lüzumsuz çalışmasını önleyerek, hem yakıt hem de elektrik kullanımının düşürülmesini sağlar. Ortam ısınızda aşırı değişkenlikler yaşanmadığından daha sağlıklı bir bölge oluşur.
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            Haberler Ekonomi Doğalgaz faturası 200 TL ve 250 TL üzeri geliyorsa hemen bunu yapın: Faturanız anında düşecek!
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