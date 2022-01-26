Doğalgaz faturası 200 TL ve 250 TL üzeri geliyorsa hemen bunu yapın: Faturanız anında düşecek!

DÜŞÜK DOĞALGAZ FATURASI GELMESİ İÇİN YAPILACAK YÖNTEMLER

Evden çıkarken kombiyi kapamak yerine daha düşük bir ısıtma derecesine alabilir ya da kombiye bağlı bir oda termostatı bulunuyorsa bunun derecesini düşürerek kombinin gün içerisinde daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Evden çıkarken kombiyi tamamıyla kapamak ekstra maliyetlere neden olabilir. Kombi tekrardan açıldığında, evi makul sıcaklığa getirebilmek amacıyla daha çok güç ve yakıt harcayacaktır. Bu hal da fatura bedelinin yükselmesine neden olur. Bu sebeple, kombiyi tamamıyla kapamak yerine belli bir sıcaklığa düşürerek daha verimli bir kullanım sağlayabilirsiniz.