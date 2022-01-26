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    BOTAŞ'ın hiçbir ülkeye borcu yok!

    İran’ın Türkiye’ye verdiği gazı 10 gün süreyle kesintiye uğratacağını açıklamasının yankıları sürerken; muhalefetin yalanları Enerji Bakanlığı’nın yanıtlarıyla çürütüldü...

    BOTAŞ’ın hiçbir ülkeye borcu yok!

    İDDİA 1: BOTAŞ'ın İran'a borcu olduğu için böyle bir kesinti yapıldı.
    GERÇEK: BOTAŞ'ın İran dahil hiçbir gaz tedarikçisine borcu yok.
    İDDİA 2: İran tarafından gaz verildi, ancak Türkiye tarafında sorun olduğu için gaz akışı sağlanamıyor.
    GERÇEK: Türkiye tarafında gaz akışının sağlanması konusunda herhangi bir sorun yok.
    İDDİA 3: Üreticilere son anda bilgi verildi. BOTAŞ önceden biliyordu.
    GERÇEK: BOTAŞ 19 Ocak'ta öğrendi ve anında herkesi bilgilendirdi.
    İDDİA 4: Dağıtımda ayrımcılık oldu.
    GERÇEK: Konutlar, hastaneler, okullar, ekmek, süt, et ve ilaç üreticileri gibi tesislere kısıntı yapılmadı. Yıllık kullanımı 300.001 metreküp ve üzeri tüketicilere ayrım yapılmadan sınırlama uygulandı.
    Barış ŞİMŞEK

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