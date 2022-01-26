BOTAŞ’ın hiçbir ülkeye borcu yok!

İDDİA 1: BOTAŞ'ın İran'a borcu olduğu için böyle bir kesinti yapıldı.

GERÇEK: BOTAŞ'ın İran dahil hiçbir gaz tedarikçisine borcu yok.

İDDİA 2: İran tarafından gaz verildi, ancak Türkiye tarafında sorun olduğu için gaz akışı sağlanamıyor.

GERÇEK: Türkiye tarafında gaz akışının sağlanması konusunda herhangi bir sorun yok.

İDDİA 3: Üreticilere son anda bilgi verildi. BOTAŞ önceden biliyordu.

GERÇEK: BOTAŞ 19 Ocak'ta öğrendi ve anında herkesi bilgilendirdi.

İDDİA 4: Dağıtımda ayrımcılık oldu.

GERÇEK: Konutlar, hastaneler, okullar, ekmek, süt, et ve ilaç üreticileri gibi tesislere kısıntı yapılmadı. Yıllık kullanımı 300.001 metreküp ve üzeri tüketicilere ayrım yapılmadan sınırlama uygulandı.

Barış ŞİMŞEK