Vergi ödemesi için ek süre (Ekonomi haberleri)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kar yağışları dolayısıyla Katma Değer Vergisi, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattıklarını bildirdi. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile uzatma kararını duyurmuş oldu.

MOBİLYAYA YATIRIMA DEVAM

Eroğlu Holding, bünyesindeki Skyland HOM Dekorasyon Merkezi ile TÜYAP'ta düzenlenen IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'ndaki yerini aldı. Holding Başkanı Nurettin Eroğlu, Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden biri olan mobilya sektörüne desteklerinin devam edeceğini belirtti.