BOTAŞ İran’a heyet gönderdi! Kesinti sürerse Türkiye konuyu tahkime taşıyacak

İran'ın Türkiye'ye Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazı iletim hattında meydana geldiği iddia edilen bir arıza nedeniyle 20 Ocak tarihinden itibaren 10 gün süreyle durdurduğunu açıklamasının yankıları sürüyor. İran'ın bu açıklamasıyla eş zamanlı olarak bölgedeki arıza tespitini yerinde görmek ve konuyu incelemek üzere bölgeye bir BOTAŞ heyeti gönderildiği öğrenildi.
Konunun içyüzünü araştırmak için ülkeye giden heyetin bir bölümünün halen İran'da temaslarını sürdürdüğü bir bölümünün ise Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Heyetin yaptığı ilk belirlemelerde teknik bir arızadan öte, İran'ın artan iç talebi karşılamak üzere gazı kullandığı tespit edildi.
TEKNİK ARIZAYA RASTLANMADI
Yapılan ilk belirlemelerde teknik bir arızaya rastlanmazken, ülkede çetin geçen kış şartları sebebiyle Türkiye'ye gaz akışının durdurulduğuna yönelik tespitlerde bulunuldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İran'ın, kontratımızda yazılı olan basınçla ilgili şartları tutturamadığını görüyoruz" dedi. Konunun İran tarafından çözüme kavuşturulmaması halinde ileride uluslararası tahkime taşınacağı da öğrenildi.
TAHKİM YOLU GÖRÜNECEK
Edinilen bilgiye göre İran'ın kontratlar gereği Türkiye'ye günlük 28 milyon metreküp doğalgaz göndermesi gerekirken, şu an düşük barda yalnızca günlük 1-2 milyon metreküp doğal gaz gönderiyor. İran'ın yükümlülüklere uyduğunu ileride iddia etmek için düşük miktar da olsa gaz vermeyi sürdürdüğü üzerinde duruluyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bu durumun İran tarafından suistimale dönüşmesi durumunda Türkiye'nin konuyu uluslararası tahkime taşıması bekleniyor.