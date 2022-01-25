BOTAŞ İran’a heyet gönderdi! Kesinti sürerse Türkiye konuyu tahkime taşıyacak

Konunun içyüzünü araştırmak için ülkeye giden heyetin bir bölümünün halen İran'da temaslarını sürdürdüğü bir bölümünün ise Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Heyetin yaptığı ilk belirlemelerde teknik bir arızadan öte, İran'ın artan iç talebi karşılamak üzere gazı kullandığı tespit edildi.

TEKNİK ARIZAYA RASTLANMADI

Yapılan ilk belirlemelerde teknik bir arızaya rastlanmazken, ülkede çetin geçen kış şartları sebebiyle Türkiye'ye gaz akışının durdurulduğuna yönelik tespitlerde bulunuldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İran'ın, kontratımızda yazılı olan basınçla ilgili şartları tutturamadığını görüyoruz" dedi. Konunun İran tarafından çözüme kavuşturulmaması halinde ileride uluslararası tahkime taşınacağı da öğrenildi.