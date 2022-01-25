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    • Ekonomi
    • 25.01.2022 10:28
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    • 25.01.2022 10:37
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    BOTAŞ İran’a heyet gönderdi! Kesinti sürerse Türkiye konuyu tahkime taşıyacak

    İran’ın Türkiye’ye verdiği doğalgazı 10 gün süreyle durdurması üzerine BOTAŞ bölgeye bir heyet gönderdi. Heyet, İran’ın kestiği gazı iç talep için kullandığını tespit etti. Kesinti sürerse Türkiye konuyu tahkime taşıyacak.

    BOTAŞ İran’a heyet gönderdi!

    İran'ın Türkiye'ye Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazı iletim hattında meydana geldiği iddia edilen bir arıza nedeniyle 20 Ocak tarihinden itibaren 10 gün süreyle durdurduğunu açıklamasının yankıları sürüyor. İran'ın bu açıklamasıyla eş zamanlı olarak bölgedeki arıza tespitini yerinde görmek ve konuyu incelemek üzere bölgeye bir BOTAŞ heyeti gönderildiği öğrenildi.

    Konunun içyüzünü araştırmak için ülkeye giden heyetin bir bölümünün halen İran'da temaslarını sürdürdüğü bir bölümünün ise Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Heyetin yaptığı ilk belirlemelerde teknik bir arızadan öte, İran'ın artan iç talebi karşılamak üzere gazı kullandığı tespit edildi.

    TEKNİK ARIZAYA RASTLANMADI
    Yapılan ilk belirlemelerde teknik bir arızaya rastlanmazken, ülkede çetin geçen kış şartları sebebiyle Türkiye'ye gaz akışının durdurulduğuna yönelik tespitlerde bulunuldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İran'ın, kontratımızda yazılı olan basınçla ilgili şartları tutturamadığını görüyoruz" dedi. Konunun İran tarafından çözüme kavuşturulmaması halinde ileride uluslararası tahkime taşınacağı da öğrenildi.

    TAHKİM YOLU GÖRÜNECEK
    Edinilen bilgiye göre İran'ın kontratlar gereği Türkiye'ye günlük 28 milyon metreküp doğalgaz göndermesi gerekirken, şu an düşük barda yalnızca günlük 1-2 milyon metreküp doğal gaz gönderiyor. İran'ın yükümlülüklere uyduğunu ileride iddia etmek için düşük miktar da olsa gaz vermeyi sürdürdüğü üzerinde duruluyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bu durumun İran tarafından suistimale dönüşmesi durumunda Türkiye'nin konuyu uluslararası tahkime taşıması bekleniyor.


        Türkiye tarafındaki kompresörlerin arızalı olduğu veya Türkiye'nin İran'a doğalgazın parasını ödemediğine yönelik sosyal medya üzerinde başlatılan yalan haber operasyonlarının da belirli çevrelerce bilinçli olarak gündemde tutulmaya çalışıldığı ifade edildi.

        DİĞER GİRİŞ NOKTALARI TAM KAPASİTE ÇALIŞIYOR
        Dönmez, "Avrupa ile aynı kaynaklardan besleniyoruz. Orada da benzer sıkıntılar oldu ve arz kısıntısından dolayı fiyatlarda ciddi artışlar yaşandı. Vatandaşı karanlıkta, soğukta bırakmamak için kontratların tamamını yeniledik, eksik olanları da spottan tedarik ederek kapatmıştık. İran hariç diğer giriş noktaları tam kapasite çalışır durumda" dedi. Dönmez ayrıca OSBÜK'ün, yıllık 300 bin metreküpün altında doğalgaz tüketen OSB içindeki firmaları dezavantajlı hale getiren Kademeli Fiyat Uygulaması'na son verilmesi talebine ilişkin, "OSB'lerin talebini haklı buluyorum. Kademe yerine tek tarife olabilir mi, buna çalışıyoruz" dedi.

        SANAYİDE ÜRETİM KAYIPLARI OLACAK
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "İran gibi büyük bir tedarikçinin bir anda doğalgazı kesmiş olması elbette sıkıntılar getiriyor. Bunları hep beraber atlatmaya çalışacağız. Bu noktada üretim kayıpları olacak bunu biliyoruz. Bunun haricinde, yaptığımız planlamada makine teçhizatında zarar görecek olan varsa, ya da hammaddesi bozulacak sektörler varsa bunları duymak istiyoruz. Bakanlık olarak sektörlerin sıkıntıları ile ilgili her zaman teyakkuzdayız, bu süreçte de teyakkuzda olduk" dedi.

        BAŞKAN ERDOĞAN, İRAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
        İran'ın kontratta yazılı olan doğalgaz basıncı ile ilgili şartları tutturamadığını belirten Bakan Dönmez, "İran bir kaçak olduğunu söyledi. Bizim yaklaşımımız kış şartlarının atlatılmasından sonra tamiratın yapılması yönündeydi. Onlar bu riski alamayacaklarını söylediler. İş dünyamızla süreci en az hasarla atlatmak için çalışıyoruz. 10 günlük süreçte yüzde 40'lık kesintiyle atlatabiliriz demiştik. Sanayicilerimiz, yarım kapasite çalışmak yerine birkaç gün tam kapanma ve sonrasında tam kapasite çalışma önerisinde bulundu. Buna göre planlamamızı yaptık" dedi. İran ile bakanlık düzeyinde görüştüklerini ifade eden Dönmez, "Ayrıca Cumhurbaşkanımızın, İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde konuya hassasiyet gösterilmesini rica eden görüşmesi oldu. Bu süreci en kısa şekilde atlatmaya çalışacağız" dedi.

            BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA
            Öte yandan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ), yapılan açıklamada, doğal gaz depolarının beklenenden daha az dolu olduğu iddialarına ilişkin, "Depolar yaz dönemlerinde doldurulup kış dönemlerinde ihtiyaca göre kullanılmaktadır. Depo doluluk oranları kış koşullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mevcut durumda ortaya çıkan kış koşullarındaki doğal gaz talebini karşılamak adına doğal gaz depolarımız planlamalarımız çerçevesinde azami seviyede kullanılmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

            Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan iddialara yanıt verildi.

            Açıklamada, "Türkiye yaz aylarında gaz fiyatları yükselince depolardaki gazı bitirdi" iddialarına yönelik, şunlar kaydedildi:

            "Türkiye'nin yaz dönemi doğal gaz talebi uzun dönemli doğal gaz alım ve satım anlaşmalarımıza bağlı boru ve LNG arz kaynaklarından sağlanmaktadır. Yaz döneminde doğal gaz depolama tesislerimizde depolama yapılmakta olup her yıl olduğu gibi bu yıl da planlamalarımız kapsamında depolama tesislerimizde azami miktarda doğal gaz depolanmıştır. İhtiyaç duyulan günlerde doğal gaz depolarından gaz kullanımı yapılmaktadır."

            Açıklamada ayrıca, doğal gaz tedarikindeki aksamada borç nedeniyle kesintiler olduğu iddiaları da yalanlanarak, İran dahil hiçbir ülkeye borç bulunmadığı bildirildi.

            Doğal gaz depolarının beklenenden daha az dolu olduğu iddialarına ilişkin ise "Depolar yaz dönemlerinde doldurulup kış dönemlerinde ihtiyaca göre kullanılmaktadır. Depo doluluk oranları kış koşullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mevcut durumda ortaya çıkan kış koşullarındaki doğal gaz talebini karşılamak adına doğal gaz depolarımız planlamalarımız çerçevesinde azami seviyede kullanılmaktadır." açıklaması yapıldı.

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            Haberler Ekonomi BOTAŞ İran’a heyet gönderdi! Kesinti sürerse Türkiye konuyu tahkime taşıyacak
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