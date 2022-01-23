Okulların tatile girmesiyle kış turizmi canlandı! Doluluk oranı %90'na ulaştı

Okulların tatile girmesiyle birlikte başta kış turizmi merkezleri olmak üzere birçok bölge canlandı. Kayak yapmak isteyenler dağlara akın ederken bir kısım vatandaş ise kaplıca otellere yöneldi. Tüm turizm bölgelerinde doluluk oranlarının yüzde 90'ı bulduğu belirtiliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre; sömestir döneminde yurt içinde talep, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 40'a varan oranlarda arttı. Satış cirolarında da geçen yıla oranla yüzde 25 civarında yükseliş yaşanıyor. Bu yıl, devam eden "omicron" varyantının da etkisiyle sınırlı bir tatil hareketi beklense de, yapılan rezervasyonlara göre yaklaşık 500 bin kişi sömestir tatiline çıkacak. Turizm sektöründe de yaklaşık 500 milyon TL'lik bir ciro bekleniyor.