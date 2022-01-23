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    Okulların tatile girmesiyle kış turizmi canlandı! Doluluk oranı %90'na ulaştı

    Okulların tatile girmesiyle başta kış turizmi merkezleri olmak üzere birçok bölgede hareketlilik sağlandı. Tüm turizm bölgelerinde yüzde 90'nı gördü.

    Turizme yarı tatil dopingi

    Okulların tatile girmesiyle birlikte başta kış turizmi merkezleri olmak üzere birçok bölge canlandı. Kayak yapmak isteyenler dağlara akın ederken bir kısım vatandaş ise kaplıca otellere yöneldi. Tüm turizm bölgelerinde doluluk oranlarının yüzde 90'ı bulduğu belirtiliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre; sömestir döneminde yurt içinde talep, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 40'a varan oranlarda arttı. Satış cirolarında da geçen yıla oranla yüzde 25 civarında yükseliş yaşanıyor. Bu yıl, devam eden "omicron" varyantının da etkisiyle sınırlı bir tatil hareketi beklense de, yapılan rezervasyonlara göre yaklaşık 500 bin kişi sömestir tatiline çıkacak. Turizm sektöründe de yaklaşık 500 milyon TL'lik bir ciro bekleniyor.



    KAYAK, DOĞA, TERMAL...
    TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt içinde büyük kentlere yakın bölgelerdeki kış turizmi merkezlerine yoğun talep olduğunu belirterek "Sömestir tatilinde rezervasyonlar; Kartalkaya, Kartepe, Abant, Sapanca, Uludağ gibi destinasyonlara ilave olarak; Erciyes, Palandöken gibi kış merkezlerine yoğunlaşmış durumda. Termal turizme de talep yüksek. 4 kişilik bir aile için 3 gece 4 günlük paket tur fiyatları, ortalama 8-10 bin liradan başlıyor" dedi.



    SAPANCA'DA YER YOK
    Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, ilçenin büyük rağbet gördüğünü belirterek "Normal nüfusumuz 40 binin üzerinde ama yazın 200 bini buluyor, kışın da bu sayı 100 bine kadar çıkıyor. Kartepe Kayak Merkezine çok yakınız. Şu anda genel olarak yüzde 100 doluluk var. Yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Yarıyıl tatilinde çok önceden rezervasyonlar yapıldı. İptaller olmazsa yer bulmak imkansız" dedi.



        FİYATLAR %40 ARTTI
        Turizmciler bu yıl tüm tesislerde fiyatların geçen yıla göre yüzde 40 daha fazla olduğunu belirtiyor. Bunda sömestr tatilindeki yoğun talebinde etkili olduğunu söyleyen turizmciler tatil sonrası fiyatlarda bir miktar daha düşme olacağını ifade ediyor.

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        Haberler Ekonomi Okulların tatile girmesiyle kış turizmi canlandı! Doluluk oranı %90'na ulaştı
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