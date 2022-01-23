Türkiye dünyadan daha önde olacak! Ekonomide güçlü toparlanma

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tedarik merkezi olma potansiyeli, lojistik altyapısı, güçlü üretim ve ihracat kapasitesiyle Türkiye'nin tarihi bir fırsatı değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Türkiye ekonomi modelinin amacının makro istikrarı sağlayarak, yüksek katma değerli yatırımları çekmek, ihracatı, üretimi ve istihdamı desteklemek olduğunu vurgulayan Nebati, "Böylece cari açık sorunu kalıcı olarak çözüp, orta gelir tuzağını aşarak, küresel değer zincirinde üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz" dedi. Nebati, pandemi sonrası Türkiye'nin dünyadan daha güçlü toparlanacağını belirtti.
184.1 MİLYARA ÇIKTI
Ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya gelen Nebati, toplantıda 'Türkiye Ekonomisi' başlıklı 70 sayfalık bir sunum yaptı. Son dönemde döviz kurlarındaki oynaklığı gidermek için atılan adımları anlatan Nebati, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı'nın devreye alındığı 24 Aralık'ta 28.2 milyar TL olduğunu, şu anda rakamın 184.1 milyar TL'ye çıktığını söyledi. Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki açıklamalarından sonra döviz hesaplarında 6.3 milyar dolarlık bozulma olduğunu vurguladı.
ALTIN SİSTEMİ
Vatandaşların yastık altındaki altınlarını kolayca finansal sisteme aktarması için çalıştıklarını anlatan Nebati, "Asgari milyem değerlere ilişkin düzenleme yaptık. Altının kolayca değerlenip finansal sisteme aktarılmasına yönelik kuyumcular vb. kolaylaştırıcı aktörlerin yer aldığı sistem tasarımlarına destek olacağız" dedi.