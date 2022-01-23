Türkiye dünyadan daha önde olacak! Ekonomide güçlü toparlanma





YAKIN ZAMANDA NELER YAPILACAK?

- Gelire endeksli senetler ihraç edilecek

- Öncelikli sektör kredilendirme programı hayata geçecek

- Proje bankacılığı yaygınlaşacak

- KDV sadeleşecek



PANDEMİDE EN HIZLI TOPARLANAN ÜLKE OLDUK

OECD'nin ülkelerin GSYH endeksleri karşılaştırmasına göre, Türkiye pandemi etkisinden en hızlı toparlanan ülke olarak öne çıktı. İstihdam rakamlarında da Türkiye salgında yaşadığı kayıpları telafi eden ülkelerin başında geliyor. Buna göre, 2020'nin ilk çeyreğinde 25.2 milyon olan istihdam, 4 milyon 633 bin kişi artarak, 2021 üçüncü çeyrekte 29.9 milyona çıktı. İşsizlik oranı da bu dönemde yüzde 14.4 seviyesinden, 11.2'ye geriledi. Salgına rağmen bütçe dengesindeki bozulma sınırlı kaldı. Türkiye'de bütçe dengesi yüzde 2.7 açık verirken, bu oran ABD'de 14.9, Brezilya'da 13.4, Hindistan'da 12.8, İngiltere'de 12.5, Çin'de 11.2 seviyesinde. Pandemide verilen destekler 717.8 milyara çıktı.



ENFLASYON ÖNCELİĞİMİZ

Pandemide artan enflasyonu düşürmenin en önemli öncelikleri olduğunu söyleyen Nebati, dünyada da enflasyonun hızlı bir şekilde arttığını anlattı. Sunumda, ABD'de Mayıs 2020'de yüzde 0.1 olan enflasyonun Aralık 2021'de 7'ye; Euro Bölgesi'nde Aralık 2021'de 5'e; Brezilya'da Mayıs 2020'de yüzde 1.9 olan enflasyonun Aralık 2021'de 10.06'ya çıktığı belirtildi.



17 YILDA ORTALAMA BÜYÜME 5.2

Nebati'nin sunumunda Türkiye ekonomisindeki makro göstergelere yer verildi. Buna göre, 2003-2020 döneminde dünyada ortalama büyüme yüzde 3.4, Türkiye'de ise yüzde 5.2 oldu. 2002'de Türkiye satın alma gücüne göre GSYH'siyle dünyanın en büyük 18 'inci ekonomisiyken, 2020'de 11'inci sıraya yükseldi.

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