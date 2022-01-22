Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya geldi

Değerli akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Öncelikli hedefimiz olan finansal sektörde istikrar ve güveni sürdürülebilir kılmak amacıyla tüm paydaşlarımızın desteğini ve yol gösterici tavsiyelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda, uygulamaya aldığımız politikalar ile Türk Lirası tasarrufları özendirmeyi ve yatırım ortamını iyileştirmeyi sürdürecek, ülkemizi ekonomide hedeflerine ulaştıracak adımları atmaya devam edeceğiz.