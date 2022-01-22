Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle buluştu.
Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantı yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Toplantıya çok sayıda ekonomist ve akademisyen katıldı. Bakan Nebati'nin, toplantıda Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.
Bakan Nureddin Nebati'nin toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli'nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu ifade ettiği belirtildi. Bakan Nebati, model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdiğini belirti.