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    • Ekonomi
    • 23.01.2022 16:59
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    • 23.01.2022 16:59
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    Elektrik desteği yardımı nasıl alınır? Dar gelirli ailelere ödeme yapılacak! 2022 elektrik desteği başvuru şartları ise…

    Elektrik desteği yardımı nasıl alınır? Dar gelirli vatandaşlara devlet tarafından karşılıksız destekler verilmeye devam ediyor. 2022 yılında dikkat çeken ve yoğun ilgi gören yardımlar arasında elektrik desteği yer alıyor ve kimlerin, nereden, nasıl başvuru yapabilecekleri merak konusu oluyor. Kabine Toplantısı sonrasında konuya dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 elektrik desteğinin ne kadar olduğunu da duyurdu. Peki başvuru şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    Elektrik desteği yardımı nasıl alınır?

    Elektrik desteği yardımı nasıl alınır? Dar gelirli ailelere ödeme yapılacak! 2022 elektrik desteği başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    Elektrik faturası desteği almak isteyen ve halihazırda devletten sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek fatura desteğinden yararlanabiliyor.

    Evde bakım yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağılı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar elektrik fatura desteği sağlanıyor. Yeni dönemde bu destekten faydalanmak isteyen kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşayan kişiler evlerinden çıkmadan internet üzerinden destek başvurusu yapabilecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi;

    "Elektrik tüketim desteği programı kapsamında son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz. 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha bu kapsama alıyoruz.

        Kömür yardımı alan hanelerde isteyenlerin bunu doğalgaz alarak da alabilmelerini sağlayan paket hazırlanmakta. Doğalgaz desteğinden yaklaşık 4 milyon hane yararlanacak. Türkiye ekonomi Modeli çerçevesinde hazırlıklarını sürdürdüğümüz çalışmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her tedbiri alıyoruz. Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor."

        2022 ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR, KİMLER YARARLANABİLİR?

        Evde yaşayan kişi sayısı Yardım Tutarı (TL)

        1-2 kişi 103, 3 kişi 137,33, 4 kişi 171,67, 5 kişi 206 TL

        Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı, Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı, Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı, Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, 65 yaş üstü muhtaç kişiler yararlanabiliyor.
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