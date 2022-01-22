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    • Ekonomi
    • 22.01.2022 16:30
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    • 22.01.2022 16:30
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    Atom Cosmos ve Shiba Coin neden düşüyor? Atom Cosmos Coin, Shiba Coin yorumları!

    Özellikle bu hafta kripto para birimlerinde yaşanan sert düşüşler şok etkisi yarattı. Kripto para piyasalarında peş peşe yaşanan düşüşlerin hemen sonrasında gözler Altcoinlerdeki son duruma çevrildi. Bitcoin özellikle son saatlerde 35 bin dolar seviyelerini test ederken gözler Atom Cosmos ve Shiba Coin coine çevrildi. Peki, Atom Cosmos, Shiba Coin neden düşüyor? İşte Atom Cosmos Coin, Shiba Coin yorumları...

    Atom Cosmos, Shiba Coin neden düşüyor?

    Kripto para piyasalarında özellikle son günlerde adeta bir çöküş yaşanıyor. Bu kapsamda coinlerde yatırımı bulunanlar uzmanların ya da diğer kişilerin yaptığı yorumları büyük bir heyecanla okuyor. Piyasanın en büyük birimlerinden olan Bitcoin fiyatı hafta boyunca 40-45 bin dolar bandında yatay hareketini iki gündür art arda satış yönüne çevirirken, 35 bin doların altı test etmeye başladı. Peki, Atom Cosmos ve Shiba Coin neden düşüyor? Atom Cosmos Coin, Shiba Coin yorumları nelerdir? İşte piyasalarda son durum...

    ATOM COSMOS VE SHİBA COİN SON DURUM

    Shiba coin saat 16.25 itibariyle yüzde 17 düşüşle $ 0,00002080 seviyelerinden işlem görüyor. Cosmos coin yüzde 12,13% düşüşle 31,6689 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

    Bitcoin fiyatı hafta boyunca 40-45 bin dolar bandında yatay hareketini iki gündür art arda satış yönüne çevirirken, 35 bin doların altı test ediliyor.

    Son 24 saatte yüzde 8.52 düşerek 35 bin 496 dolara kadar inen Bitcoin fiyatı, ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine gerilerken tüm zamanların rekorunu kırdığı Kasım 2021'deki 68 bin 680 dolarlık seviyesine göre ise yüzde 48.3 aşağıda.

    İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para olan Ethereum da yüzde 14 düşüşle 2 bin 474 dolara indi. Bitcoin performansını takip etme eğiliminde olan kripto para birimi odaklı hisse senetleri de düştü. Kripto para borsası Coinbase hisseleri. yüzde 13, yazılım sektöründe milyarlarca dolarlık bitcoin yatırımı olan MicroStrategy yüzde 18 değer kaybetti.

        Analistler, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto para fiyatlamasındaki düşüş Nasdaq ve S&P 500 vadelilerinin düşüşüne paralel gerçekleştiğini belirtiyor. Ay boyunca kripto paralar ve teknoloji hisseleri birlikte düşmeyi sürdürdü.

        Nasdaq bu hafta yüzde 7.6 gerilerken, S&P 500 ise üst üste üçüncü hafta aşağı yönlü hareket ederek yüzde 5.7 aşağıda.

        KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

        Kaiko Araştırma Direktörü Clara Medalia, "Kripto paralar artık tek başlarına hareket eden birer varlık sınıfı değil, küresel politikalara reaksiyon veriyor" ifadelerini kullanırken merkez bankalarının likidite musluklarını kısmasıyla birlikte kripto varlıkların daha volatil hale gelmesinin şaşırtıcı olmadığını belirtti.

        ABD Merkez Bankası Fed'in varlık alımlarını azaltıp bilançosunu daraltacağı ve faizleri yukarı çekmesi beklenirken ABD 10 yıllıkların faizi yüzde 1.9'un üzerine tırmandı.

        Kripto paraların düşüşündeki bir diğer neden ise merkez bankalarının kripto paralara yönelik düzenleme adımları oldu. Fed, konuyla ilgili bir rapor yayımlarken Rus Merkez Bankası ise kripto paraların kullanımı ve madenciliğinin tamamen yasaklamasını önerdi.
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        Haberler Ekonomi Atom Cosmos ve Shiba Coin neden düşüyor? Atom Cosmos Coin, Shiba Coin yorumları!
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