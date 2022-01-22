Atom Cosmos ve Shiba Coin neden düşüyor? Atom Cosmos Coin, Shiba Coin yorumları!

Bitcoin fiyatı hafta boyunca 40-45 bin dolar bandında yatay hareketini iki gündür art arda satış yönüne çevirirken, 35 bin doların altı test ediliyor.

Son 24 saatte yüzde 8.52 düşerek 35 bin 496 dolara kadar inen Bitcoin fiyatı, ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine gerilerken tüm zamanların rekorunu kırdığı Kasım 2021'deki 68 bin 680 dolarlık seviyesine göre ise yüzde 48.3 aşağıda.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para olan Ethereum da yüzde 14 düşüşle 2 bin 474 dolara indi. Bitcoin performansını takip etme eğiliminde olan kripto para birimi odaklı hisse senetleri de düştü. Kripto para borsası Coinbase hisseleri. yüzde 13, yazılım sektöründe milyarlarca dolarlık bitcoin yatırımı olan MicroStrategy yüzde 18 değer kaybetti.