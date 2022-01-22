Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
184 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
Toplantı saat 14.30'da başladı. Toplantıda Bakan Nebati Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatması ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişi yaptı.
Bakan Nebati, "21 Ocak itibariyle 184 milyar liraya ulaştı. Günde ortalama 7 milyar TL'lik hesap açılıyor. İstihdamda salgın nedeniyle oluşan kayıplar telafi edildi.
Türkiye G-20 ülkeleri içinde en hızlı toparlanan ülke. Pandemi döneminde artan enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimizdir. Birçok ülkede politika faizi manşet enflasyonun altındadır. Reel kesim Döviz pozisyonu azalıyor. Kredilerde artış ılımlı seyrediyor."