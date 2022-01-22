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    • Ekonomi
    • 22.01.2022 13:40
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    • 22.01.2022 16:32
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    Bakan Nebati ekonomistlerle bir araya geldi: Mevduat 184 milyar liraya ulaştı

    Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Toplantı saat 14.30'da başladı. Bakan Nebati, "21 Ocak itibariyle 184 milyar liraya ulaştı. Günde ortalama 7 milyar TL'lik hesap açılıyor." dedi.

    Bakan Nebati ekonomistlerle bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

    184 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
    Toplantı saat 14.30'da başladı. Toplantıda Bakan Nebati Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatması ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişi yaptı.

    Bakan Nebati, "21 Ocak itibariyle 184 milyar liraya ulaştı. Günde ortalama 7 milyar TL'lik hesap açılıyor. İstihdamda salgın nedeniyle oluşan kayıplar telafi edildi.

    Türkiye G-20 ülkeleri içinde en hızlı toparlanan ülke. Pandemi döneminde artan enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimizdir. Birçok ülkede politika faizi manşet enflasyonun altındadır. Reel kesim Döviz pozisyonu azalıyor. Kredilerde artış ılımlı seyrediyor."

        Görüşmede ayrıca dünyadaki ekonomik gelişmelere değinilmesi bekleniyor.

        Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

        126 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

        Bakan Nebati, kur korumalı mevduat ürününde yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını belirtirken toplam büyüklüğün 126 milyar lirayı geçtiğini, bunun da yaklaşık yüzde 15'inin döviz tevdiat hesaplarından geldiğini ifade etti. TCMB politika faizi ile piyasa faizlerinin yakınsamaya başladığını söyleyen Bakan Nebati KDV konusunda da çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

        TEK HANELİ ENFLASYON
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Ocak ayında pik noktaya ulaşmasını, buna karşın dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağını, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının bazdan çıkmasıyla sene sonunda da anlamlı bir düşüşün geleceğini söyledi. Nebati, "Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 Haziran ayında." dedi.

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