Son dakika: TCDD'den olumsuz hava koşullarına karşı kriz masası

Ülkemiz genelinde etkili olacağı tahmin edilen şiddetli kar yağışı nedeniyle demiryolu taşımacılığında herhangi bir aksama yaşanmaması için alarma gecen TCDD, 8 bölge müdürlüğünde ve merkezde kriz masası oluşturdu.

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş 8 bölgenin müdürleriyle yaptığı video konferans toplantısında şiddetli kar yağışı durumunda ekiplerin çalışma stratejilerini masaya yatırdı.

Yolcu ve yük trenleri ile bilhassa ihracat trenlerinin zorlu hava koşullarında seferlerini aksamadan tamamlayabilmesi için önlemler arttırıldı. 12 bin 803 kilometre demiryolu hattında takviye ekiplerle kar küreme, buzlanmayı önleme çalışmaları yapılacak. Kış çalışmaları süresince Demiryolu Bakım ekiplerine 1500 ek personel kar ve buzlanmalara karşı takviye görevi yapacak.

Kritik noktalarda kar küreme araçları, yedek lokomotifler hazır bekletilecek, buzlanmaya karşı solüsyon çalışmaları yapılacak. Sinyalizasyon Bakım ekipleri Trafik İşletim sisteminde aksama olmamak için 24 saat esasına göre görev yapacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Görevlendirilen ekipler donmayı önlemek için makas temizliği ve kontrolleri yapacak. Trafo merkezlerinde bulunan ekipler arttırılarak enerji kesilmelerinin önüne geçilecek.

Demiryollarında kar küreme için 16 kürümle aracı, 65 Demiryolu aracı, 48 Kataner bakım aracı, 73 yol bakım aracı, 71 tamir ve bakım aracı, 350 karayolu ulaşım-sinyalizasyon bakım aracı 24 saat sefer yaparak yollardaki yağışla ve sürgün şeklinde biriken karı temizleyecek.