22 Ocak güncel demir fiyatları kaç TL’den satılıyor? Demir fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir demir fiyatı…

Dolar piyasasındaki hareketlilik nedeniyle demir fiyatlarının da düşüp yükselmesine ilişkin bilgiler merak konusu oluyor. Haftanın son gününde son durumu öğrenmek isteyenler için 21 Ocak Cuma güncel demir fiyatları kaç TL'den satılıyor sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İstanbul, Ankara, İzmir demir fiyatını içeriğimizden inceleyebilirsiniz. Demir fiyatları ne kadar? Özellikle müteahhitler ve işçiler tarafından gündemde yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor.