14 Şubat Trendyol'da hangi markalar indirime girecek, kaç gün sürecek? Trendyol Şubat indirimi ne zaman, saat kaçta 2022?

Online alışveriş siteleri son zamanların en çok müşteri çeken platformlar arasında. Milyonlarca kişinin her gün çılgınca alışveriş yaptığı siteler belirli dönemlerde kampanyalar düzenliyor. 14 Şubat sevgililer gününün de yaklaşmasıyla pek çok kişi şubat indirimlerini araştırmaya başladı. Peki Trendyol Şubat indirimi ne zaman, saat kaçta? 2022 Trendyol'da hangi markalar indirime girecek, kaç gün sürecek?