Son dakika: AK Parti'den flaş kripto para açıklaması





"Kamuoyunda, sosyal medyada 'yapılacak düzenleme ile yüzde 40 vergi gelecekmiş' gibi haberlerin aslı astarı yok. Sadece nasıl mağduriyetler oluşuyor, bunları tespit etmek ve buna göre bir düzenleme hazırlamak amacımız. Çünkü bu konu çok teknik bir mesele ve sürekli gelişen, saniyeler içinde değişimlerin yaşandığı bir mesele. Esas itibarıyla yapmak istediğimiz; genel çerçeve bir yasayı ortaya çıkarmak. Birikim sahiplerini, bu konuda fikir beyan eden kişileri dinleyerek, ne tür bir yaklaşım ve ne tür bir yasal düzenleme olması gerektiği konusunu netleştiriyoruz. Bütün fikirler aynı değil. Her gelen grup, fikirlerini farklı farklı beyan ediyor. Biz farklı paydaşları dinlemeye devam edeceğiz. TBMM olarak bizim görevimiz; bu isteklerin bir bileşkesini oluşturup, bir kişiyi, grubu yüzde 100 tatmin etmek yerine, büyük bir çoğunluğu makul bileşende bir araya getirmek."