Son dakika: AK Parti'den flaş kripto para açıklaması

AK Parti, Kripto Para piyasasını düzenleyen yasa tasarısı üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, çalışma kapsamında dün TBMM'de kripto para borsası Binance'nin Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ve beraberindeki heyet ile görüştü. Elitaş, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yaptı. Elitaş, kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme konusunda Türkiye ve dünyanın önde gelen paydaşlarının görüşlerini almaya devam ettiklerini, bugüne kadar bu konuda 7 ayrı grubun fikrini aldıklarını aktardı. Elitaş, "Yapmak istediğimiz yasaklayıcı değil, düzenleyici bir yasal düzenlemeyi ortaya çıkarmak. Bizim amacımız, piyasaya giren insanların, burada yatırım yapmak isteyen insanların, belli bir birikimini kripto varlıklarda değerlendirmeye çalışan insanların mağdur edilmesini önleyici bir yasal düzenleme" dedi.
'YÜZDE 40 VERGİ DOĞRU DEĞİL'
Elitaş, kripto varlıklarla ilgili henüz ortaya çıkmış net bir taslak olmadığını, sosyal medya aracılığıyla kamuoyunu yanıltıcı Haberler yayıldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:
"Kamuoyunda, sosyal medyada 'yapılacak düzenleme ile yüzde 40 vergi gelecekmiş' gibi haberlerin aslı astarı yok. Sadece nasıl mağduriyetler oluşuyor, bunları tespit etmek ve buna göre bir düzenleme hazırlamak amacımız. Çünkü bu konu çok teknik bir mesele ve sürekli gelişen, saniyeler içinde değişimlerin yaşandığı bir mesele. Esas itibarıyla yapmak istediğimiz; genel çerçeve bir yasayı ortaya çıkarmak. Birikim sahiplerini, bu konuda fikir beyan eden kişileri dinleyerek, ne tür bir yaklaşım ve ne tür bir yasal düzenleme olması gerektiği konusunu netleştiriyoruz. Bütün fikirler aynı değil. Her gelen grup, fikirlerini farklı farklı beyan ediyor. Biz farklı paydaşları dinlemeye devam edeceğiz. TBMM olarak bizim görevimiz; bu isteklerin bir bileşkesini oluşturup, bir kişiyi, grubu yüzde 100 tatmin etmek yerine, büyük bir çoğunluğu makul bileşende bir araya getirmek."