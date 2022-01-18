Diyarbakır’da tek: Kadın ’Motosikletli Şahin’ polisi Dilek Zengin! Gören donup kalıyor

Zorlu parkurlardan geçtik, şu an trafiğe en hızlı şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz. Motosikletli timlerin kurulma amacı da bu zaten. Olaylara en hızlı şekilde müdahale etmek. Örneğin bir kaza olduğunda en hızlı olay yerine varmak, trafiği açma gibi görevlerimiz var.