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Diyarbakır'da tek: Kadın 'Motosikletli Şahin' polisi Dilek Zengin! Gören donup kalıyor

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli ikiz çocuk annesi 9 yıllık polis memuru Dilek Zengin, 4 haftalık zorlu eğitimin ardından kentin ilk ve tek 'Motosikletli Şahin' kadın polisi olarak göreve başladı.

DHA
AA
18.01.2022 15:06 - Son Güncelleme: 18.01.2022 15:23
Diyarbakır’da tek: Kadın ’Motosikletli Şahin’ polisi Dilek Zengin! Gören donup kalıyor

Diyarbakır'da 8 yıldır, Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü'nde ise 4 yıldır görev yapan polis memuru Dilek Zengin, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nin verdiği 120 saatlik 'Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitimi'ne katıldı.

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Diyarbakır’da tek: Kadın ’Motosikletli Şahin’ polisi Dilek Zengin! Gören donup kalıyor

Eğitimini başarıyla tamamlayan 20 polisten biri olan Dilek Zengin, 3 ay önce kentin ilk ve tek kadın 'Motosikletli Şahin' polisi olarak görev başladı. Dilek Zengin, motosiklet kullanırken vatandaşların dikkatini çekiyor.

Diyarbakır’da tek: Kadın ’Motosikletli Şahin’ polisi Dilek Zengin! Gören donup kalıyor

Şahin timlerinde çalışan tek kadın polisin kendisi olduğunu belirten Dilek Zengin, "Şahin polis olmadan önce kursun açılacağını öğrenince sevindim ve heyecanlandım. Motosiklet polisi olmayı istiyordum. Her anne için ne kadar zor olsa da yapabileceğimi düşündüm. 120 saatlik eğitimin ardından şahin polisi olduk.

Diyarbakır’da tek: Kadın ’Motosikletli Şahin’ polisi Dilek Zengin! Gören donup kalıyor

Zorlu parkurlardan geçtik, şu an trafiğe en hızlı şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz. Motosikletli timlerin kurulma amacı da bu zaten. Olaylara en hızlı şekilde müdahale etmek. Örneğin bir kaza olduğunda en hızlı olay yerine varmak, trafiği açma gibi görevlerimiz var.

Diyarbakır’da tek: Kadın ’Motosikletli Şahin’ polisi Dilek Zengin! Gören donup kalıyor

Olumlu tepkiler de alıyorum. Diyarbakır halkı da bu konuda çok olumlu tepkiler veriyor. Kadınların her yerde olması gerektiğini söylüyorlar. Ben de buna inanıyorum.

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