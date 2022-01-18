Diyarbakır'da tek: Kadın 'Motosikletli Şahin' polisi Dilek Zengin! Gören donup kalıyor
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli ikiz çocuk annesi 9 yıllık polis memuru Dilek Zengin, 4 haftalık zorlu eğitimin ardından kentin ilk ve tek 'Motosikletli Şahin' kadın polisi olarak göreve başladı.
Diyarbakır'da 8 yıldır, Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü'nde ise 4 yıldır görev yapan polis memuru Dilek Zengin, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nin verdiği 120 saatlik 'Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitimi'ne katıldı.
Eğitimini başarıyla tamamlayan 20 polisten biri olan Dilek Zengin, 3 ay önce kentin ilk ve tek kadın 'Motosikletli Şahin' polisi olarak görev başladı. Dilek Zengin, motosiklet kullanırken vatandaşların dikkatini çekiyor.
Şahin timlerinde çalışan tek kadın polisin kendisi olduğunu belirten Dilek Zengin, "Şahin polis olmadan önce kursun açılacağını öğrenince sevindim ve heyecanlandım. Motosiklet polisi olmayı istiyordum. Her anne için ne kadar zor olsa da yapabileceğimi düşündüm. 120 saatlik eğitimin ardından şahin polisi olduk.