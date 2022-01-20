Hırsızlardan motosikletini geri getirmelerini isteyen Erkan, "Ben, kanser hastasıydım. Bu motosikleti 3 sene boyunca dişimden, tırnağımdan arttırıp, biriktirerek aldım. Beni işe almıyorlar. Sigortasız işlerde çalışarak 3-5 kuruş biriktirerek aldım. Bir dakikada motosikletimi çaldılar. İnşallah geri getirirler. Ben motosikleti park ettim. Motosikleti park ettiğim andan itibaren takip ediyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi gelip alıyorlar. Benim bir gün sonra haberim oldu. Polise bildirdik" dedi.

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