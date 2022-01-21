Demir fiyatları ne kadar? 21 Ocak Cuma güncel demir fiyatları kaç TL'den satılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir demir fiyatı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılının başlamasıyla birlikte Ocak ayında demir fiyatlarının ne kadardan alıcı bulduğu merak konusu oldu. İllere ve boyutlara göre değişen fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Peki 1 ton demir fiyatı ne kadar? İşte yanıtı...
1 TON DEMİR FİYATI NE KADAR?
1 Ton demir Kaç Para? - Nervürlü İnşaat Demiri Fiyatı Q8 mm ve Q32 mm arası 1 ton fiyatı bu hafta ortalama 12.700,00 TL olarak hesaplanmaktadır. - 8'lik İnşaat Demiri Ankara'da 11,50 TL ile satılmaktadır. 1 ton Q8 mm spot demir fiyatları 11.500,00 TL olarak hesaplanmaktadır.
21 OCAK CUMA DEMİR FİYATLARI NE KADAR?
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
Ankara 11,400 TL 11,400 TL 11,100 TL
İstanbul 11,530 TL 11,430 TL 11,330 TL
Karabük 11,300 TL 11,300 TL 11,000 TL
Gebze 11,300 TL 11,200 TL 11,100 TL
İskenderun 11,200 TL 11,100 TL 11,000 TL