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    • Ekonomi
    • 21.01.2022 16:49
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    • 21.01.2022 16:56
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    Demir fiyatları ne kadar? 21 Ocak Cuma güncel demir fiyatları kaç TL’den satılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir demir fiyatı…

    Demir fiyatları ne kadar? Özellikle müteahhitler ve işçiler tarafından gündemde yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. Dolar piyasasındaki hareketlilik nedeniyle demir fiyatlarının da düşüp yükselmesine ilişkin bilgiler merak konusu oluyor. Haftanın son gününde son durumu öğrenmek isteyenler için 21 Ocak Cuma güncel demir fiyatları kaç TL’den satılıyor sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İstanbul, Ankara, İzmir demir fiyatını içeriğimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Demir fiyatları ne kadar?

    Demir fiyatları ne kadar? 21 Ocak Cuma güncel demir fiyatları kaç TL'den satılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir demir fiyatı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılının başlamasıyla birlikte Ocak ayında demir fiyatlarının ne kadardan alıcı bulduğu merak konusu oldu. İllere ve boyutlara göre değişen fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Peki 1 ton demir fiyatı ne kadar? İşte yanıtı...

    1 TON DEMİR FİYATI NE KADAR?

    1 Ton demir Kaç Para? - Nervürlü İnşaat Demiri Fiyatı Q8 mm ve Q32 mm arası 1 ton fiyatı bu hafta ortalama 12.700,00 TL olarak hesaplanmaktadır. - 8'lik İnşaat Demiri Ankara'da 11,50 TL ile satılmaktadır. 1 ton Q8 mm spot demir fiyatları 11.500,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

    21 OCAK CUMA DEMİR FİYATLARI NE KADAR?

    Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
    Ankara 11,400 TL 11,400 TL 11,100 TL
    İstanbul 11,530 TL 11,430 TL 11,330 TL
    Karabük 11,300 TL 11,300 TL 11,000 TL
    Gebze 11,300 TL 11,200 TL 11,100 TL
    İskenderun 11,200 TL 11,100 TL 11,000 TL

        İzmir 11,020 TL 10,980 TL 10,900 TL
        Sivas 10,900 TL
        Biga 11,350 TL 11,250 TL 11,150 TL
        Samsun 11,220 TL 11,170 TL 11,100 TL
        Kırıkkale 11,050 TL
        Tekirdağ 11,300 TL 11,200 TL 11,100 TL
        Bilecik 11,000 TL
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        Haberler Ekonomi Demir fiyatları ne kadar? 21 Ocak Cuma güncel demir fiyatları kaç TL’den satılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir demir fiyatı…
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