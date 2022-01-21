Demir fiyatları ne kadar? 21 Ocak Cuma güncel demir fiyatları kaç TL'den satılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir demir fiyatı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılının başlamasıyla birlikte Ocak ayında demir fiyatlarının ne kadardan alıcı bulduğu merak konusu oldu. İllere ve boyutlara göre değişen fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Peki 1 ton demir fiyatı ne kadar? İşte yanıtı...