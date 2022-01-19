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    • Ekonomi
    • 19.01.2022 09:24
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    • 19.01.2022 09:33
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    Pandemide esnafa yardımcı olması beklenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) esnaftan aldığı aidatları Amerika'ya gönderdi

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) özellikle pandemi döneminde destek olması beklenirken onların TÜSİAD'la birlikte Türkiye'den aldıkları paraları yurt dışına aktardıkları ortaya çıktı. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör yazısında TOBB'un bu çarpıcı ilişkisini ortaya koydu. İşte o yazı...

    TOBB Türkiye’den aldıklarını yurt dışına gönderdi

    Vay anam vay, işe bak… Biz, pandemide kepenk kapatan esnafa destek olmalarını beklerken, oda aidatlarını silmeleri çağrısı yaparken, hiç değilse ödemeyenleri icraya vermeyi durdurmalarını isterken, onlar ne fındıklar kırıyormuş!

    Günlerdir Süper Haber'in detaylarını paylaştığı The German Marshall Fund (GMF) ile ilgili haberi dikkatimi çekiyor.

    Habere göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) The German Marshall Fund'un hatırı sayılır bağışçılarındanmış…

        TÜSİAD 100 bin ila 240 bin dolar arasında para vermiş… TOBB da 100 bin dolara yakın…

        TÜSİAD'ı geçtim, onlar gönüllülük esasına dayalı… TOBB'a ne demeli?

        Kimin parasını, kime bağışlıyorsun!
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            Haberler Ekonomi Pandemide esnafa yardımcı olması beklenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) esnaftan aldığı aidatları Amerika'ya gönderdi
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