Pandemide esnafa yardımcı olması beklenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) esnaftan aldığı aidatları Amerika'ya gönderdi

Vay anam vay, işe bak… Biz, pandemide kepenk kapatan esnafa destek olmalarını beklerken, oda aidatlarını silmeleri çağrısı yaparken, hiç değilse ödemeyenleri icraya vermeyi durdurmalarını isterken, onlar ne fındıklar kırıyormuş!
Günlerdir Süper Haber'in detaylarını paylaştığı The German Marshall Fund (GMF) ile ilgili haberi dikkatimi çekiyor.
Habere göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) The German Marshall Fund'un hatırı sayılır bağışçılarındanmış…