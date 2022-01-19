İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri netleşti! İkramiyeye vergi zammı

NASIL HESAPLANIYOR

Normal şartlarda ödenecek paradan SGK (https://www.sabah.com.tr/haberleri/sgk) primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Buna göre de brüt olarak hesaplanan tediye (ikramiye) bu kesintilerden sonra net olarak işçilere ödeniyor. Ancak bu yıl farklı bir durum söz konusu. Çünkü asgari ücretten damga ve gelir vergisi kaldırıldı. Aynı zamanda tam maaşlardan asgari ücret kadar kısmı vergiden istisna tutuldu. Bu durumda asgari ücretten fazla maaş alanlar açısından da gelir vergisi kaldırılmış oldu. Tediye ödemeleri hesaplanırken vergi kesintileri yapılmadığında toplada 1.160 lirayı geçen bir kazanç da ortaya çıkmış olacak.