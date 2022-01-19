İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri netleşti! İkramiyeye vergi zammı

Her yıl kamu işçilerine ödenen ilave tediyenin tarihleri Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Kamu işçileri 2022 yılında ek ödemenin ilk yarısını 28 Ocak'ta diğer yarısını 29 Nisan'da alacak. Maden işçileri ise ilave tediyenin tamamını 23 Aralık'ta almış olacak.
İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAPILAN O AÇIKLAMA
Karar Sayısı: 5124
1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında, mezkur Kanunun 1'inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 28.01.2022, diğer yarısının 29.04.2022 tarihinde ödenmesine,
2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasır yer altı işlerinde çalışanlarına 2022 yılında, aynı Kanunun 2'nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23.12.2022 tarihinde ödenmesine,
6772 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.