TC kimlik numarasıyla başvuru yapana anında para verilecek! Resmen duyuru yapıldı! 20.000 TL hesapta...

Acil nakit gereksinimi ya da ekonomik sorun çeken vatandaşlar bağlamında bankaların kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Yapı Kredi Bankası, ekonomik sorun yaşam sürdüren vatandaşlara bir fırsat sundu. Banka, 3 ay ertelemeli kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlara detayları duyurdu. Kampanya kapsamında, kredi çekenler ödemeye 3 ay sonra başlayabilecek.
QNB FİNANSBANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI İLE AYLIK 819 TL TAKSİTLE 20 BİN TL NAKİT PARA!
Ertelemeli kredi kullanmak istiyorum diyen vatandaşlara 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyası üzerinden nakit para desteği gerçekleştiren QNB Finansbank 36 ay vadeli 20 bin lira kredi desteğini aylık 819 TL taksitle kullanma olanağı sunuyor. Finansbank ihtiyaç kredisi aylık faiz seviyesi yüzde 1,89 faiz seviyesi ile hesaplanıyor.
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ING BANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!
3 ay ertelemeli kredi kullanma olanağı yayınlayan ING Bank ihtiyaç kredisi faiz seviyesi olarak yüzde 1,79 seviyesini kullanırken 36 ay vadeli 20 bin lira kredinin aylık taksit tutarı ise 890 TL olarak gerçekleşiyor. ING Bank ihtiyaç kredisi müracaatı bütün ING Bank şubeleri yanı sıra ING Bank mobil şube, internet şubesi ve internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor.