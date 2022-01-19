TC kimlik numarasıyla başvuru yapana anında para verilecek! Resmen duyuru yapıldı! 20.000 TL hesapta...

İHTİYAÇ KREDİSİ

İhtiyaç kredisi, öngörülemeyen ihtiyaçlar için anlık olarak kredi çekecek vatandaşlara sunulan bir nakit çözümüdür. Vatandaşlara, diğer kredilere oranla acil ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla sağlanır ve miktarları düşüktür. İhtiyaç kredileri 30-50 bin TL' ye kadar ulaşabilir ve diğer kredilerden ayrılan bir diğer yanı da belirli bir harcamaya yönelik olmamasıdır. Bu noktada taşıt kredisi, eğitim kredisi ve konut kredisi türlerinden ayrılmaktadır.

İhtiyaç kredisi çekebilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

18 yaşından büyük olmak

Gelir belgesi

Sigorta girişinin olması

Kredi notunuzun yeterli olması.

Kredi çekerken en önemli kriterlerden birisi de kredi notudur. Tüketicinin kredi notu ne kadar yüksekse bankalardan kredi alabilme imkanı daha kolaydır.