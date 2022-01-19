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    • Ekonomi
    • 20.01.2022 10:40
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    • 20.01.2022 10:40
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    TC kimlik numarasıyla başvuru yapana anında para verilecek! Resmen duyuru yapıldı! 20.000 TL hesapta...

    Bugünlerde ihtiyaç kredisi aramalarında en çok ilgi gösterilen kredi ürünleri 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyaları oluyor. Borçlarından ötürü bir çıkış yolu arayan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanıp borçlarını ötelemek istiyorlar. Fakat kredi kullanır kullanmaz yeni bir ödeme sürecine başlamak istemiyorlar. İhtiyaç Kredisi kullanıp borçlarından geçici olarak kurtulmak isteyen vatandaşlar sonrasında gelen süreçte ise bu sarfedilen kredinin geri ödemeleri bağlamında bütçelerini hazırlamak istiyorlar. Bu halde da 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredileri ön plana çıkıyor. Kredi kullanıp borçlarını ödeyen vatandaşlar 3 aylık ödeme erteleme döneminde bütçelerini kredi borçlarını ödeyebilecek bir konuma hazırlamak istiyorlar.

    takvim.com.tr
    TC kimlik numarasıyla başvuru yapana anında para verilecek!

    Acil nakit gereksinimi ya da ekonomik sorun çeken vatandaşlar bağlamında bankaların kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Yapı Kredi Bankası, ekonomik sorun yaşam sürdüren vatandaşlara bir fırsat sundu. Banka, 3 ay ertelemeli kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlara detayları duyurdu. Kampanya kapsamında, kredi çekenler ödemeye 3 ay sonra başlayabilecek.

    QNB FİNANSBANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI İLE AYLIK 819 TL TAKSİTLE 20 BİN TL NAKİT PARA!

    Ertelemeli kredi kullanmak istiyorum diyen vatandaşlara 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyası üzerinden nakit para desteği gerçekleştiren QNB Finansbank 36 ay vadeli 20 bin lira kredi desteğini aylık 819 TL taksitle kullanma olanağı sunuyor. Finansbank ihtiyaç kredisi aylık faiz seviyesi yüzde 1,89 faiz seviyesi ile hesaplanıyor.

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    ING BANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!

    3 ay ertelemeli kredi kullanma olanağı yayınlayan ING Bank ihtiyaç kredisi faiz seviyesi olarak yüzde 1,79 seviyesini kullanırken 36 ay vadeli 20 bin lira kredinin aylık taksit tutarı ise 890 TL olarak gerçekleşiyor. ING Bank ihtiyaç kredisi müracaatı bütün ING Bank şubeleri yanı sıra ING Bank mobil şube, internet şubesi ve internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor.

        AKBANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!

        Türkiye'nin en büyük özel bankası olan Akbank ihtiyaç kredisi çekmek isteyen müşterilerine ilk taksit ödemesini 3 aya kadar erteleme olanağı sunarken 36 ay vadeli 20 bin lira ihtiyaç kredisi aylık taksit tutarı 856,41 TL olarak gerçekleşiyor.

        İHTİYAÇ KREDİSİ

        İhtiyaç kredisi, öngörülemeyen ihtiyaçlar için anlık olarak kredi çekecek vatandaşlara sunulan bir nakit çözümüdür. Vatandaşlara, diğer kredilere oranla acil ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla sağlanır ve miktarları düşüktür. İhtiyaç kredileri 30-50 bin TL' ye kadar ulaşabilir ve diğer kredilerden ayrılan bir diğer yanı da belirli bir harcamaya yönelik olmamasıdır. Bu noktada taşıt kredisi, eğitim kredisi ve konut kredisi türlerinden ayrılmaktadır.

        İhtiyaç kredisi çekebilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

        18 yaşından büyük olmak

        Gelir belgesi

        Sigorta girişinin olması

        Kredi notunuzun yeterli olması.

        Kredi çekerken en önemli kriterlerden birisi de kredi notudur. Tüketicinin kredi notu ne kadar yüksekse bankalardan kredi alabilme imkanı daha kolaydır.
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        Haberler Ekonomi TC kimlik numarasıyla başvuru yapana anında para verilecek! Resmen duyuru yapıldı! 20.000 TL hesapta...
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