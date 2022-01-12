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    • Ekonomi
    • 13.01.2022 06:41
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    • 13.01.2022 06:41
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    13 Ocak Perşembe altın fiyatları! Son dakika altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet...

    13 Ocak Perşembe altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekti. Yatırımını altından yana kullanan milyonlarca kişinin yakından takip ettiği gram, çeyrek, cumhuriyet, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum merak ediliyor. Gram önceki kapanışı 776,97 TL ile yapmıştı. Bugün gramın alış fiyatı 776,33 TL. Çeyrekte de ibareler yukarıyı gösteriyor. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 1.291,00 iken bugün alış fiyatı 1.255,00 TL. İşte 13 Ocak Perşembe 2022 altın fiyatları...

    13 Ocak Perşembe altın fiyatları!

    Bugün altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar oldu? 22 ayar bilezik kaç TL? Gündemde altın fiyatları yer alıyor. Altın güne yükselişle başladı. 13 Ocak Perşembe 2022 son dakika altın fiyatları haberimizde! Altın dün düşüşteyken bugün yükselişe geçti. Haftanın dördüncü gününde güncel altın fiyat grafiğini haberimizde derledik. Peki gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar oldu? 22 ayar bilezik kaç TL? İşte son dakika fiyat listesi...

    13 OCAK PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI

    Altın bugün güne yükselişle başladı. Altın fiyat listesi şöyle;

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 777,13

    Gram altın satış: 777,27

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.254,00

    Çeyrek altın satış: 1.300,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.508,00

    Yarım altın satış: 2.599,00

        TAM ALTIN NE KADAR?

        Tam altın alış:

        Tam altın satış:

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.017,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.178,00

        ALTIN (ONS) NE KADAR?

        Altın alış: 1.824,60

        Altın satış: 1.824,98

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 Ayar bilezik alış: 706,89

        22 Ayar bilezik satış: 716,14
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        Haberler Ekonomi 13 Ocak Perşembe altın fiyatları! Son dakika altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet...
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