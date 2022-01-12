13 Ocak Perşembe altın fiyatları! Son dakika altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet...

Bugün altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar oldu? 22 ayar bilezik kaç TL? Gündemde altın fiyatları yer alıyor. Altın güne yükselişle başladı. 13 Ocak Perşembe 2022 son dakika altın fiyatları haberimizde! Altın dün düşüşteyken bugün yükselişe geçti. Haftanın dördüncü gününde güncel altın fiyat grafiğini haberimizde derledik. Peki gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar oldu? 22 ayar bilezik kaç TL? İşte son dakika fiyat listesi...