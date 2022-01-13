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    • Ekonomi
    • 13.01.2022 10:04
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    • 13.01.2022 10:25
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    Sanayide çarklar dönüyor: Kasım ayında yüzde 3,3 yıllık yüzde 11,4 arttı!

    Son dakika haberine göre, Sanayi üretim endeksi Kasım 2021'de aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 11,4 arttı. Sanayi üretimi 2021 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 8,5 artmıştı.

    AA
    Sanayide çarklar dönüyor! Kasım’da arttı

    Sanayi üretim endeksi, Kasım 2021'de aylık bazda yüzde 3,3, yıllık bazda yüzde 11,4 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

    Buna göre, Kasım 2021'de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,4 yükseldi.

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, bu dönemde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 arttı.

    Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 14,66 artış oldu.

        SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER
        Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Kasım 2021'de aylık bazda yüzde 3,3 yükseldi.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, bu dönemde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.


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        Haberler Ekonomi Sanayide çarklar dönüyor: Kasım ayında yüzde 3,3 yıllık yüzde 11,4 arttı!
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