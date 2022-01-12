Prim borcu olanın faturası devletten! 4 milyon kişi faydalanacak...





ÖDENEKLER ARTTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu, 2022 yılında uygulanacak olan prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile geçici iş görmezlik ödeneği, emzirme ödeneği ve cenaze ödeneği tutarlarını açıklandı. Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe veriliyor. 2021'de 232 lira olan emzirme ödeneği, 2022'de 316 lira oldu. Kişilerin emzirme ödeneğinden faydalanabilmesi için, 4A'lı (SSK) çalışanları için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması gerekiyor. 4B'li (Bağ-Kur) çalışanları için ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması ve prim borcunun olmaması gerekiyor.





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