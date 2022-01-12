Doğalgaz desteği martta başlayacak! Peki kimler faydalanacak? İşte tüm detaylar...





1.8 MİLYON HANEYE DESTEK

İhtiyaç sahibi vatandaşlara halihazırda yakacak yardımı yapıldığını anımsatan Bakan Yanık, "2021 yılı içerisinde 1.8 milyon hanemize, toplamda 1.8 milyar TL kömür desteğinde bulunduk. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız talep etmeleri durumunda bu ısınma yardımını doğal gaz olarak alabilecek" dedi. Doğalgaz desteğini hayata geçirmek için uzun süredir sahada çalışmalar yaptıklarını bildiren Yanık, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için ülkemizin dört bir yanında sahada çalışmalar yapıyoruz. Doğal gaz altyapısı olup da kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri bize ulaştı. Biz de bununla ilgili çalıştık. Isınma yardımını sadece kömür değil doğal gaz olarak yapma kararı aldık" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki aylarda başlayacak olan doğalgaz desteğinin teknik çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Yanık, şunları söyledi: "Ülkemizde farklı iklim şartları bulunuyor. Haliyle ısınma desteğinin de bölgesel olarak farklılık göstermesi gerekiyor. Bunun için ısı ölçümleme çalışmaları yaptık. Tamamen teknik ve ısınma ölçüleriyle doğru orantıda bir dağılım gerçekleştirdik. Bu çerçevede bölgelerimize ısınma desteği sağlayacağız."