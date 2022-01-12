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    • Ekonomi
    • 12.01.2022 07:01
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    • 12.01.2022 07:01
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    Doğalgaz desteği martta başlayacak! Peki kimler faydalanacak? İşte tüm detaylar...

    Devletin ihityaç sahiplerine sunduğu desteğin detayları belli belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemlerin martın ikinci haftasında sonra başlayacağını duyurdu. İşte tüm detaylar...

    Doğalgaz yardımında ödemeler martta başlayacak

    Hükümetin ihtiyaç sahibi ailelere sunduğu ısınma desteğinde doğalgaz yardımlarının detayları ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğinde başvuruların şubatın ikinci yarısında başlayacağını, ödemelerin de martın ikinci haftasından sonra yapılacağını açıkladı.



    1.8 MİLYON HANEYE DESTEK
    İhtiyaç sahibi vatandaşlara halihazırda yakacak yardımı yapıldığını anımsatan Bakan Yanık, "2021 yılı içerisinde 1.8 milyon hanemize, toplamda 1.8 milyar TL kömür desteğinde bulunduk. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız talep etmeleri durumunda bu ısınma yardımını doğal gaz olarak alabilecek" dedi. Doğalgaz desteğini hayata geçirmek için uzun süredir sahada çalışmalar yaptıklarını bildiren Yanık, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için ülkemizin dört bir yanında sahada çalışmalar yapıyoruz. Doğal gaz altyapısı olup da kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri bize ulaştı. Biz de bununla ilgili çalıştık. Isınma yardımını sadece kömür değil doğal gaz olarak yapma kararı aldık" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki aylarda başlayacak olan doğalgaz desteğinin teknik çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Yanık, şunları söyledi: "Ülkemizde farklı iklim şartları bulunuyor. Haliyle ısınma desteğinin de bölgesel olarak farklılık göstermesi gerekiyor. Bunun için ısı ölçümleme çalışmaları yaptık. Tamamen teknik ve ısınma ölçüleriyle doğru orantıda bir dağılım gerçekleştirdik. Bu çerçevede bölgelerimize ısınma desteği sağlayacağız."



    BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN
    Sabah'ta yer alan habere göre, Doğalgaz desteği ödemelerinde teknik çalışmaların tamamlanmak üzerinde olduğunu bildiren Bakan Yanık, destekten yararlanmak isteyen hanelerin e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuruda bulunabileceğini belirtti.

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    Haberler Ekonomi Doğalgaz desteği martta başlayacak! Peki kimler faydalanacak? İşte tüm detaylar...
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